Coupe de France : le FC Rouen croit en l'exploit

Rouen, France

A première vue, l'US Orléans apparaît grand favori du match. Le club du Loiret est pensionnaire de Ligue 2 et reste sur deux beaux parcours en Coupes l'année dernière : un quart de finale de Coupe de France (élimination contre Rennes, futur vainqueur, 2-0) et un huitième de finale de Coupe de la Ligue (élimination contre Paris 2-1).

Mais le FCR est en pleine bourre, en témoigne sa place de leader de son groupe de National 2. Pendant ce temps, l'USO patauge en L2, avec une place de lanterne rouge, et une seule victoire en championnat, au mois d'août.

Orléans en pleins doutes

Dans ces conditions, on peut imaginer un match un peu plus équilibré que prévu. D'autant que l'USO n'a pas la même équipe que la saison dernière : Pierre Bouby, Karim Ziani, Anthony Le Tallec et Ousmane Cissokho sont tous partis. Pour ce match, les Guêpes enregistrent le retour de Maxime D'Arpino, le meilleur passeur du club.

Didier Ollé-Nicolle de retour à Rouen

L'entraîneur orléanais, vieille connaissance du FCR, Didier Ollé-Nicolle, s'attend à un match compliqué : "Rouen a tout à gagner. C'est une équipe de qualité, qui vient de monter et qui est en tête. Ce sera dans un vrai stade... Un match de Ligue 2 ! Rouen est un grand club, avec un grand passé. Quand j'y étais, en National, on avait sorti Ajaccio, on n'avait pas été mauvais contre Marseille... Je sais que ces matches donnent de l'énergie et de la force à ce genre d'équipes, mes joueurs sont avertis."

Didier Ollé-Nicolle se rappelle ses années rouennaises Copier

Chaque joueur va devoir se mettre minable pour l'équipe." David Giguel, entraîneur du FCR.

L'entraîneur des Diables Rouges, David Giguel ne dit pas autre chose, et met toute la pression sur son adversaire : "Nous devrons être costauds mentalement, que chaque joueur se mette minable pour l'équipe, répète les efforts à haute intensité... On va jouer contre des joueurs professionnels, ils sont habitués à ces matches. Là, ils sont mal positionnés en championnat, ils viennent dans un stade compliqué à jouer... On doit être sereins, mais ambitieux. La pression, elle est sur Orléans."

David Giguel met la pression sur l'USO Copier

Le stade devrait presque faire le plein. Trois après-midis de préventes de billets étaient organisées de mercredi à vendredi, où 1500 billets ont été vendus. On attend environ 5000 supporters ce soir, optimistes sur le résultat, bien sûr ! Exceptionnellement, la billetterie ouvrira dès 15h30.

Les supporters du FC Rouen optimistes avant le match contre Orléans Copier

FC Rouen - US Orléans, match à suivre en direct et en intégralité ce soir à partir de 17h55 sur France Bleu Normandie.