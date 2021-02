Coupe de France : le FC Rouen se qualifie face à Vire, le derby en approche

Quatre mois après leur dernier match officiel, les joueurs du FC Rouen (N2) s'en sortent bien ce samedi face à Vire (N3). Les hommes de David Giguel se qualifient (3-0) pour le 8e tour de la Coupe de France, qui les opposera à leur ennemi de toujours, QRM. Ce derby rouennais, sans supporters dans le stade, s'annonce tout de même explosif.

Un derby rouennais

Dès la 6e minute de jeu, les joueurs du FC Rouen ouvrent le score face à l'AF Virois qui s'était jusque là alors procuré quelques occasions. Sur un centre de Jérémy Grain, la reprise plat du pied de Mahmadou Diarra vient tromper le gardien virois Louis Deschateaux. Les Virois ne se remettront jamais de cette entame de match. Et de ce but marqué tôt.

Quelques minutes après la mi-temps, le scénario semble se répéter, sauf que là Nicolas Barthélémy ne se fait pas prier pour mettre une reprise dans un but vide après un cafouillage, (2-0). Dans le temps additionnel de la deuxième période, Malik Abdelmoula, entré en jeu, enfonce le clou (3-0). Désormais les têtes sont focalisés sur le prochain match : QRM.

"Après quatre mois d'arrêt, ce match nous donne de la confiance. On a retrouvé des automatismes donc on aborde bien le derby, on va faire le maximum", explique Jérémy Grain au micro France Bleu Normandie. "On a le couteau entre les dents, on va tout faire pour passer. On va tout donner, on va mouiller la maillot".

De son côté, Nicolas Barthélémy connaît bien QRM. Il y a joué pendant quatre ans, a connu deux montées dont celle en Ligue 2. "Ça va être un match costaud, un match particulier mais on aura les supporters derrière nous et ça c'est bien".