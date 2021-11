Coupe de France : le FC Saint-Lô, seul représentant manchois au septième tour

A l'issue du sixième tour de la Coupe de France de football ce week-end, huit clubs normands ont obtenu leur sésame pour la suite de la compétition : trois sont issus de Seine-Maritime, deux de l'Eure, deux du Calvados et donc seul seul de la Manche. Sur les dernières éditions de la Coupe de France depuis la saison 1999-2000, c'est la seulement la cinquième fois que le département ne porte qu'un seul de ses représentants au 7e tour de la compétition : Cherbourg en 1999, Avranches en 2012 et 2020, Granville en 2019 et donc Saint-Lô en 2021. C'est la troisième année consécutive.

Lors de ce sixième tour, Granville est tombé à domicile contre l'Avant-garde caennais (3-1), Cherbourg a été éliminé sur le terrain du FC Rouen (3-0) et Saint-Pair a été battu à domicile par Val de Reuil (2-0).

Tirage au sort mercredi

Tombeur de l'ASPTT Caen (1-0) samedi, Saint-Lô aimerait revivre les mêmes émotions qu'en 2018, année où le club s'était hissé jusqu'en 16es de finale de la Coupe. "Quand on a vécu de si beaux moments, on a toujours envie de les revivre. Surtout après deux saisons hyper tronquées. Quand on voit nos petits joueurs U7 en train de chanter avec nos féminines et l'équipe première, c'est la Coupe de France, ça fédère. On a revu des sourires, et vivre des moments comme ça, c'est fabuleux pour le club", explique Yann Mesnil, manager général du FC Saint-Lô.

Le tirage au sort du septième tour de la Coupe de France a lieu mercredi midi. Les rencontres sont programmées le week-end des 13 et 14 novembre. Un tour marqué par l'entrée en lice des équipes de Ligue 2, dont le Stade Malherbe de Caen, Le Havre et Quevilly.