Coupe de France : le FC Versailles 78 a rendez-vous avec son histoire

On ne va pas revenir sur le tirage, sur la tristesse des deux équipes de ne pas affronter une équipe de Ligue 1 en quart de finale de Coupe de France. Non, désormais il faut parler sportif et se dire que ce mercredi soir vers 20h30, une équipe de National 2 va se retrouver en demi-finale de Coupe de France. Bergerac reçoit Versailles dans le stade de rugby de Périgueux (18h30). Ce duel oppose deux équipes leaders de leur poule de N2. Sur le papier, avantage à l'équipe qui reçoit mais le FC Versailles n'a pas l'intention de laisser passer sa chance.

"Il faut qu'on monte à l'étage supérieur"

Samedi dernier, nous nous sommes rendus au Stade Montbauron de Versailles. Là, devant 500 spectateurs, le club résident s'est fait accrocher en championnat par la réserve de Guingamp (1-1). A la sortie des vestiaires, alors que nous voulions évoquer la Coupe de France, les visages étaient fermés et pas simple de détendre l'atmosphère. Car soyons clair, avec son budget de 1,8 million d'euros, le FC Versailles est très ambitieux : "c'est sur que ça fait du bien de prendre un peu de lumière avec cette Coupe de France surtout quand on est amateur. Maintenant il ne faut pas oublier, nous à la fin de saison, il faut qu'on monte à l'étage supérieur en National 1" indique le latéral gauche Makan Traoré. Leader de sa poule A avec avec 6 points d'avance sur Saint-Pryvé Saint-Hilaire, le FC Versailles est quand même bien parti pour réaliser son objectif.

"C'est une fierté"

Fort de 1.200 licenciés, le club du FC Versailles est un club solide de l'Ile de France. Son parcours a mis en lumière son projet (et les problèmes d'éclairage de son stade) mais aussi un homme : Youssef Chibhi. L'entraîneur est au club depuis 18 ans où il a occupé de nombreux postes. En 2014, il a pris les commandes de l'équipe première. Depuis, Youssef Chibhi a grimpé les échelons avec son groupe et lui a donné une identité (très joueuse). À 40 ans, le voilà à la tête d'une équipe qui va jouer un quart de finale de Coupe de France : "à titre personnel, c'est bien évidement une fierté. On est parti de loin et à force de travail avec les éducateurs et les bénévoles, on a réussi à remettre ce club en haut de l'affiche dans la région. Je suis fier et heureux de ce que l'on vit."

Une équipe taillée pour l'exploit

Si le FC Versailles 78 fait un excellent parcours en championnat et en Coupe de France cette saison, c'est que le club est armé sportivement. L'arrivée d'un investisseur (Fiducim - City-Gc, une société de promotion immobilière) et la mise en place de Jean-Luc Arribart comme directeur général ont permis au club d'encore mieux se structurer et de recruter. Le profil des joueurs se ressemble, des jeunes bien souvent franciliens qui sont passés par des centres de formations et qui ont ensuite bourlingué plus ou moins bien dans leur carrière.

Waly Diouf a 24 ans, il est natif de Neuilly-sur-Seine. Ce longiligne défenseur central a été formé à Lyon, avant de jouer en Espagne, en Tunisie mais aussi en D2 Tchèque avant d'arriver au FC Versailles. Ce soir, il sait que c'est sa chance comme celle de ses coéquipiers de se mettre en lumière.

On va tout laisser sur le terrain et se donner à plus de 200%. On veut s'offrir la chance d'aller en demi-finale. Franchement, c'est que du top ! Tout ce que l'on vit, c'est du top. Donc maintenant il faut aller encore plus loin car on en a encore sous le pied.

Dans ce projet versaillais, il reste maintenant à embarquer un peu plus le public et les fans qui ont encore un peu de mal à s'enthousiasmer pour ce parcours en Coupe de France. Pour encourager les Blancs et Bleus, il y a aura 50 fans à Périgueux. La ville de Versailles a de son côté installé un écran géant place du marché Notre-Dame de Versailles afin de fédérer autour du FCV78 qui est aux portes des demi-finales de la Coupe de France.