Coupe de France : le FC Versailles dans la lumière

Le FC Versailles affronte mardi soir l'OGC Nice en demi-finale de la Coupe de France, à l'Allianz Riviera. Une parcours historique qui attire la curiosité des médias nationaux et internationaux.

Sur la piste d’athlétisme qui entoure la pelouse du stade Montbauron, une trentaine de journalistes attendent les joueurs du FC Versailles. Parmi eux, Andres Onrubia, correspondant pour le quotidien sportif espagnol AS. "C'est une histoire incroyable, ce n'est pas normal qu'une club du National 2 va aussi loin en Coupe de France, et c'est pourquoi je suis là pour faire un reportage, raconter l'histoire du club", explique-t-il a France Bleu Paris. "Pour moi, c'est plus intéressant de parler du parcours du FC Versailles que de celui du Paris Saint-Germain."

Le Guardian, la Corriere dello sport et d'autres médias internationaux s’intéressent désormais au parcours du club yvelinois. Cette soudaine médiatisation n’est pas pour déplaire aux joueurs. "On commence à avoir l'habitude, ce n'est pas la première fois (rires)", se marre le milieu de terrain Melvyn Vieira. "Cela fait bizarre, c'est plaisant pour un joueur amateur d'être mis en valeur comme ça, on prend."

Une récompense pour les proches

Être sous les feux des projecteurs, c'est bien, mais les joueurs versaillais préfèrent s'attarder sur d'autres aspects. "C'est surtout une récompense pour nos proches", confesse Yohan Brun à France Bleu Paris. "Quand j'ai mon père au téléphone et je sais qu'il va venir à Nice pour voir son fils disputer une demi-finale de Coupe de France, c'est super. Même pour nos compagnes qui subissent la même vie que les femmes des footballeurs professionnels sans avoir les sacs Louis Vuitton tous les deux jours (sourires). C'est une belle récompense pour eux."

Dans un stade de l'Allianz Riviera qui devrait être quasiment à guichets fermés, le FC Versailles espère réaliser l'exploit contre Nice pour mener encore quelques semaines la vie de château.