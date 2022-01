Coupe de France: le FC Versailles entre ombre et lumière

Dans la ville du roi Soleil, impossible de faire de l’ombre au Château, le club du FC Versailles l’a appris à ses dépens. Le huitième de finale de la Coupe de France entre le club francilien et les professionnels du Toulouse Football Club, aurait dû se jouer dans la cité royale, mais le stade de Montbauron, est à proximité du château. Problème, aucune source de lumière ne doit être visible depuis la chambre du roi, dans un rayon de 5km, comme l'avait confirmé la mairie à France Bleu Paris, quelques jours après le tirage au sort. "On en veut un peu à l'histoire de la France (sic)", se lamente le milieu de terrain Melvyn Vieira au micro de France Bleu Paris. "Mais, bon, c'est comme ça, il n'y a pas le choix."

Une péripétie qui devient un source de motivation supplémentaire. "Il y a un truc, je ne sais pas comment vous dire. Le fait de se dire que le match a été inversé, on peut se dire qu'on peut faire quelque chose de grand déjà en se qualifiant, et avec l'inversion du match, ça pourrait être encore plus grand."

La fête est "gâchée", mais un match dans des "conditions formidables pour les joueurs"

Du côté de l'entraîneur Youssef, Chibhi, difficile de cacher sa déception: "On est dans une ville de 100 000 habitants, on aurait voulu offrir aux Versaillais ce 8e de finale de Coupe de France, mais l'histoire nous rattrape. On se retrouve désormais dans l'antre du loup (toulousain, ndlr)." Le directeur général Jean-Luc Arribart parle même de "gâchis", ajoutant: "Il y avait de l'engouement au tour précédent, quand on a su qu'on ne pouvait pas jouer à Montbauron, on a essayé de trouver la moins mauvaise solution. Mais ce sera un match dans des conditions formidables pour les joueurs, c'est une belle histoire pour eux, ils vont prendre l'avion, arriver la veille... Mon petit doigt me dit qu'ils ne veulent pas que l'histoire s'arrête en huitièmes, ils von tout donner pour essayer de créer l'exploit."

Dans l’ombre du château, mais quelques Versaillais croisé au marché Notre-Dame ont tout de même eu vent des exploits du club de leur ville. "Je passe devant le stade tous les jours", explique Baptiste. "Je n'ai pas encore eu le temps de voir leurs matches, mais je sais que ça fonctionne bien pour eux en Coupe de France." A côté de lui, Anthony ajoute: "C'est la première qu'ils sont en huitièmes, c'est juste dommage de ne pas pouvoir participer à la rencontre."

Créer l’exploit contre Toulouse serait un nouveau coup de projecteur pour le FC Versailles qui espère faire parler de lui, de jour comme de nuit.