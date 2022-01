Coupe de France : le FC Versailles, l'ambitieux club des Yvelines

Oussama Berkak compte et recompte. Depuis qu'il est arrivé au club dans sa jeunesse, le capitaine du FC Versailles a connu toutes les divisions ou presque. Des années galère en 8e division jusqu’à l’arrivée l’été dernier d’investisseurs et d’une nouvelle équipe dirigeante ambitieuse. "C'est sûr qu'il y a eu une belle évolution à Versailles et je pense que le club n'a pas fini de grandir", confie-t-il au micro de France Bleu Paris. "Cela donne de l'appétit et ça permet d'attirer de nouveaux joueurs."

C’est le cas de Melvyn Vieira, recruté cet été en provenance de Saint-Malo. Son regard sur le club Yvelinois a changé. "Le club n'était pas trop connu en dehors de la région parisienne", concède-t-il au micro de France Bleu Paris. Quand on évoquait le projet, beaucoup de gens rigolaient. Eh bien on leur a montré qu'on a réussi."

Grâce à l'arrivée de nouveaux investisseurs cet été, à un recrutement conséquent, le projet versaillais a changé de dimension. Il est désormais sur de bons rails, le FC Versailles est leader du National 2 et vise encore plus haut, comme le confirme son nouveau directeur général, Jean-Luc Arribart : "J'aime à dire qu'on a des ambitions raisonnables. Quand on est premiers du National 2, est-ce qu'on a envie de jouer à fond notre chance pour aller en National ? Oui. Une fois en National, on aura envie de rester dix ans en National ? Non. Est-ce qu'on aura envie de monter en Ligue 2 ? Oui. Dans combien de temps, ça je ne peux pas le dire."

On a envie d'aller plus haut, de rejoindre le monde professionnel. - Jean-Luc Arribart, directeur général du FC Versailles

Le beau parcours en Coupe de France, ce 8e de finale contre Toulouse, reste une parenthèse enchantée, le FC Versailles devra surtout monter à l’étage supérieur, le National 1, pour espérer jouer à moyen terme dans la cour des grands clubs franciliens.