Coupe de France : le FCOSK 06 jouera son 16e de finale contre Angers à la Meinau

Le FCOSK 06 va pouvoir faire le plein de supporters. Les joueurs de Koenigshoffen à Strasbourg ont désormais la certitude qu'ils joueront leur 16e de finale de coupe de France au stade de la Meinau. L'antre habituelle du Racing.

Le FCOSK 06 s'est qualifié pour les 16e de finale à l'issue d'une séance de tirs aux buts face au club de Ligue 1 du Clermont foot. Les amateurs alsaciens, pensionnaires de Régionale 1 joueront face à Angers, un autre club de Ligue 1 au prochain tour. Angers, actuel dernier du classement de l'élite, et qui vient justement de sortir le Racing en coupe de France.

"Face à l'urgence, on voulait des garanties financières pour nous accompagner dans la fête populaire que nous souhaitons organiser. Donc la ville de Strasbourg nous a garanti d'un accompagnement de la ville. Pareil pour le Grand Est. On attend juste la CEA. Et la dernière validation qui a fait basculer la décision, c'est notre adversaire qui nous a promis de mettre à disposition sa recette de la billetterie" explique le co-président du FCOSK 06 Mourad Oualit.

Pourtant, les joueurs de Koenigshoffen, eux, avaient plutôt envie de re jouer sur le terrain de Vauban. "Les joueurs voulaient retourner jouer au stade Emile Stahl, avec le rêve de réaliser un deuxième exploit. Nous en tant que présidents de l'association, nous devions penser à l'engouement populaire autour de cet exploit. Cela aurait été très dommage de priver les Alsaciens d'assister à cette fête. On sait qu'on se met en difficulté sportivement en allant à la Meinau, mais nous devions prendre en compte le facteur populaire. Alors maintenant on lance un appel solennel à l'ensemble des Alsaciens, l'objectif, c'est le hashtag remplissons le stade de la Meinau et on espère que le plus grand nombre viendra nous soutenir" espère Mourad Oualit.

FCOSK 06 - Angers, ce sera le 21 janvier à 20h45, à suivre sur France Bleu Alsace.