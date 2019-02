Coupe de France : le Frustration Club de Metz sorti par Orléans (0-1)

Ce mardi 5 février, à l'occasion des 8ème de finale de la Coupe de France, le FC Metz a été éliminé par un autre club de Ligue 2, l' US Orléans (0-1). Les grenats ont été trop brouillons et inoffensifs. L'arbitrage ne les a pas aidés non plus. Mais la défaite est finalement plutôt logique !

Metz, France

C'est sans aucun doute le plus mauvais match du FC Metz en 2019. Ce mardi, le FC Metz a dit adieu à la Coupe de France 2019, battu par un solide et accrocheuse formation de l' US Orléans. Après son exploit monégasque au tour précédent, le leader de la Ligue 2, est passé à coté de son 8ème de finale. C'est un revers assez logique et mérité. Place maintenant au championnat !

8 changements dans le 11 de départ du FC Metz.

Le staff l'avait annoncé. Pour ce 8ème match depuis la fin de la trêve hivernale, le turn over est encore de mise au FC Metz. 8 changements sont opérés par rapport au dernier match de championnat à domicile contre Troyes. Après sa blessure au ménisque, Jonathan Rivierez retrouve notamment une place de titulaire en défense.

Dès l'entame de la rencontre, les Messins semblent hors du coup. Hormis une frappe lointaine d' Ibrahima Niane, les occasions sont très rares. De son côté, l' US Orléans, bien que privé de l'expérimenté Pierre Bouby et de son meilleur passeur Ousmane Cissoko, semble bien en jambes. Dès la 19ème minute, le club du Loiret obtient un pénalty, assez généreux, que transforme Quentin Lecoeuche (0-1).

Après cette ouverture du score, le FC Metz ne parvient pas à réagir. C'est le néant offensif et à la fin de la première période, les 3200 spectateurs présents sifflent leur équipe.

Un léger mieux après la pause, mais aucune occasion franche

En seconde période, le staff messin décide de faire rentrer ses valeurs sûres, Farid Boulaya et Opa Nguette. Les Messins semblent un peu plus concernés et combatifs, mais le jeu offensif du leader grenat de la Ligue 2, est tout aussi pauvre. Le gardien de l' US Orléans passe d'ailleurs une soirée tranquille à St Symphorien.

Les grenats auraient pu espérer un pénalty ou deux après la pause, mais l'arbitre en a décidé autrement, au grand regret du public messin.

Tu sors Monaco a Louis II... Tu te fais sortir à la maison par Orléans.... La Magie de la coupe...

Attention ! on glisse lentement, doucement mais sûrement #FCMUSO — Be Grenat ! ⭐⭐ ☨ (@reegs57) February 5, 2019

Brillants et héroïques à Monaco, il y a deux semaines, les protégés de Jonathan Rivierez ont déjoué contre Orléans. Ils ne méritaient pas d'aller plus loin ! Le FC Metz va maintenant se concentrer sur son objectif principal de la saison : la remontée en Ligue 1 !

Pour le milieu de terrain du FC Metz, Habib Maïga, les Grenats sont passés à côté de leur match Copier

Rendez-vous, ce samedi, au Stade Bollaert, pour RC Lens - FC Metz, coup d'envoi à 15 heures.