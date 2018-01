Biesheim, France

Deux fois menés au score, les Grenoblois ont du batailler ferme pour faire tomber les Alsaciens de Biesheim. Les pensionnaires de Nationale 3, sans complexe face à une équipe deux niveaux supérieurs, ont une première fois ouvert la marque juste avant la pause (Jacquat, 45e). À la reprise, c'est Lakdar Boussaha, la recrue en provenance de Bourg en Bresse qui égalise pour Grenoble (54e). Devant les 2600 spectateurs de leur stade municipal, les petits poucets entament tambour battant les prolongations en prenant d'emblée l'avantage (Dardouri, 92e). Mais l'aventure du GF38 ne pouvait pas s'arrêter là, à deux minutes du terme, Jessy Benet offre une séance de tirs aux buts à ses coéquipiers.

"C'est moi qui est bon aujourd'hui" - Papa Demba Camara, gardien héroïque du GF38 aux tirs aux buts

Habituel remplaçant en championnat, le gardien du GF38 Papa Demba Camara va alors sortir le grand jeu. À deux reprises il repousse les tentatives alsaciennes, la troisième ne trouvant pas le cadre. Les Grenoblois n'ont plus qu'à mettre au fond, ce qu'ils font, et se qualifient au bout de la nuit pour un huitième tour de la coupe de France qui pourrait être synonyme de grosse affiche.

Le GF38 connaîtra son adversaire jeudi soir à 20h. Des grosses écuries comme Paris, Marseille et Lyon sont toujours en lice. Les Grenoblois pourraient aussi tomber au tirage sur Granville (Nationale 2), Chambly ou Les Herbiers (Nationale 1) Faîtes vos jeux !

Les réactions après la qualifications du GF38 pour les 1/8e de finale

Olivier Guégan (entraîneur GF38) : "Le travail a été fait. C'était important de gagner, ça a été fait dans la douleur, mais on passe. C'était l'objectif, on y a pas forcément mis la manière mais on y a mis du coeur et du caractère et ça c'est intéressant. Gagner de cette manière ça peut que fédérer. Le huitième de finale n'est pas très bien placé entre deux journées de championnat, mais bon, on continue notre petit bonhomme de chemin. On est qualifiés en coupe de France et on est en course pour jouer l'accession en Ligue 2 en championnat donc tous les voyants sont au vert."

Raphaël Gherardi (milieu de terrain GF38) : "Biesheim peut sortir la tête haute : ils nous ont mis en difficulté sur ce match là. Mais bon, on a eu le mérite de ne rien lâcher. Les tirs aux buts c'est la loterie, c'est aller en notre faveur. Maintenant on va savourer : un huitième de finale de coupe de France c'est pas tous les jours que ça arrive, pour beaucoup c'est une première."

Papa Demba Camara (gardien GF38) : "C'était un match compliqué pour nous. Franchement chapeau à eux, ils méritaient de passer, la chance à choisi son camp. (Sur les tirs aux buts) Franchement, on a tout préparé avant de venir ici. Hier on a fait des séances et tout. C'est moi qui est bon aujourd'hui."