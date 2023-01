Coupe de France : le GF38 face à Vierzon en huitièmes de finale

La série de tirages favorables se poursuit pour le GF38 en Coupe de France. Après avoir affronté Illzach Modenheim, reçu Nimes (1-0) , et enfin battu Plabennec (National 3) , les Grenoblois rencontrent de nouveau un adversaire largement abordable : Vierzon, club de National 2 et dernier "petit poucet" avec le Pays de Cassel qui affronte ce lundi soir le PSG. Mais on connait les surprises que peut réserver la Coupe de France !

S'il reconnait que la chance sourit à son club, l'entraineur grenoblois Vincent Hognon reste prudent : "On a vu combien c'était difficile de s'imposer chez les amateurs en Coupe de France, on l'a vu à Plabennec. Là c'est une équipe d'un niveau supérieur encore, en National 2, qui a éliminé Le Puy. Ca n'arrive pas qu'aux autres. A nous de faire respecter la hiérarchie pour espérer se qualifier pour un quart de finale qui serait historique".

Revers de la médaille, le GF38, qui avait été tiré en premier, devra malgré tout se déplacer, en vertu de l'usage qui veut qu'un club de petite taille ait le privilège de recevoir une équipe de première ou deuxième division. Une contrainte alors que le calendrier s'alourdit pour le club. "Ca intervient dans une période très chargée pour nous, cinq matchs en quinze jours", alerte Vincent Hognon. "C'est un petit peu embêtant, surtout qu'on a été tirés en premier. A partir de là, il n'y avait plus qu'une possibilité qu'on se déplace, c'était contre Vierzon".

Une nouvelle recrue pour le club

Quelques minutes avant le tirage, le GF38 a aussi annoncé l'arrivée d'un nouveau joueur dans son effectif : le défenseur sénégalais Arial Mendy. Passé par Lens, Orléans, et par le Servette de Genève en Suisse, il évoluait au Clermont Foot, en Ligue 1, depuis l'été 2021. A 28 ans, il s'est engagé pour deux saisons et demi avec le GF 38.