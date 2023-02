Coupe de France : Le GF38 ira à Lyon en quart de finale

Ce sera donc Lyon. Le tirage au sort des 1/4 de finale de la Coupe de France à été effectué ce jeudi soir, et l'ancien international Djibril Cissé a eu la main un peu lourde pour le GF38 qui devra se déplacer sur la pelouse d'une équipe de ligue 1, l'Olympique Lyonnais.

ⓘ Publicité

5e de Ligue 2, les Grenoblois avaient jusque là bénéficié d'un tirage au sort clément, jouant contre des équipes de niveaux inférieurs, ou alors recevant dans leur Stade des Alpes. Cette fois il faudra effectuer le court déplacement jusqu'au Groupama Stadium, ou le GF38 n'a jamais joué.

En difficulté en Ligue 1 l'OL entrainé par Laurent Blanc, compte sur la coupe de France pour sauver sa saison et accroché une qualification pour la Coupe d'Europe la saison prochaine. Grenoble devra donc réaliser un exploit pour atteindre, comme en 2009, les demi-finale.

À lire aussi Football : découvrez les affiches des quarts de finale de la Coupe de France

" Ça marque la progression du GF38 " Max Marty, directeur général de Grenoble

Alors même si bien sur le GF38 aurait préféré recevoir, son Directeur Général Max Marty se réjouit de cette affiche, car le public grenoblois pourra certainement se déplacer en nombre, et car " ça marque la progression du GF38 ". " Il y à 6 ans on jouait contre leur réserve " poursuit Max Marty " là c'est un vrai match, avec un vrai enjeu, contre une équipe connue et reconnue dans le championnat. On a envie de montrer un beau visage, on veut se positionner dans cette région en bonne équipe de foot, c'est donc l'occasion de montrer toute notre détermination à devenir un acteur di foot territorial."

La rencontre aura lieu le mardi 28 février ou le mercredi 1er mars.