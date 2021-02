Coupe de France : Le GF38 tombe contre Monaco en 32ème de finale

Après leur qualification à Clermont le GF38 et son attaquant Yoric Ravet recevaient Monaco mercredi en 32ème de finale

Pas d'exploit pour le GF38. Les footballeurs grenoblois, 3ème de Ligue 2, n'ont pas réussit à renverser l'AS Monaco mercredi en 32ème de finale de la coupe de France. Même si les deux entraîneurs avaient aligné des équipes remaniées, les joueurs de la Principauté étaient au dessus.

Dès les premières minutes, Monaco prend le contrôle de la rencontre. Forts de leur sept victoires consécutives, les Monégasques, 4èmes de Ligue 1, dominent le GF38 mais sans se créer beaucoup d'occasion. Paradoxalement c'est au moment où les Grenoblois se montrent -un peu- plus entreprenants, notamment sur coups de pied arrêtés, que Monaco va ouvrir le score. Jovetic conclu d'une belle frappe un contre d'école, Grenoble paye cher une perte de balle au milieu de terrain et se retrouve mené 1-0 à la 35ème minute.

Monaco en contrôle

En deuxième mi-temps, le scénario est similaire, avec une domination de Monaco et un GF38 qui peine a se montrer dangereux. Grenoble doit d'ailleurs attendre l'heure de jeu pour avoir sa première occasion, mais Achille Anani, bien lancé dans la profondeur, n'arrive pas à conclure. Maintenu dans le match grâce à plusieurs parades de son gardien Esteban salles le GF38 peut encore y croire dans les dernières minutes et va pousser un peu plus fort en fin de match. Le capitaine Jérôme Mombris, à même l'occasion d'égaliser à deux minutes du terme, mais sa frappe est trop croisée. Grenoble n'a pas à rougir, mais sort de cette coupe de France.