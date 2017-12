Coupe de France : le GF38 qualifié pour les 32e de finale !

L'aventure coupe de France continue pour les footballeurs grenoblois. Dernier club isérois encore en lice : le GF38 s'est qualifié samedi après-midi pour les 32e de finale après avoir battu Tarbes (N2) 3 à 0 au stade des Alpes. Au prochain tour, ils pourraient jouer contre une Ligue 1 !

Le 4 janvier 2015 est resté dans les esprits des amateurs de football et des fans du GF38. Au stade des Alpes, les Grenoblois recevaient l'Olympique de Marseille de Marcelo Bielsa alors leader du championnat de France. Au terme d'un match fou, ils s'imposaient après une séance de tirs au but et se qualifiaient pour les 16e de finale de la coupe de France. Le scénario pourrait se reproduire cette année puisque samedi après-midi, le GF38 s'est qualifié pour le 9e tour en battant Tarbes (N2) 3 à 0. Neuvième tour synonyme d'entrée en lice des clubs de Ligue 1.

"La priorité c'est de recevoir. Il y a beaucoup d'équipes que j'aimerai voir au stade des Alpes" - Olivier Guégan, l'entraîneur du GF38

Après un premier quart d'heure en mode diesel, les Grenoblois prenaient assez facilement la maîtrise du match. Grâce à un doublé de leur attaquant Florian Sotoca et un but du défenseur Maxime Spano - de retour après quatre mois d'absence sur blessure - le GF38 s'assurait facilement une qualification pour le 9e tour de la coupe de France. Le tirage au sort aura lieu dès lundi.