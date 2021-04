Coupe de France : le GFA Rumilly-Vallières jouera son quart de finale le 20 avril

Ils connaissaient leur adversaire, ne manquait plus que la date. Ce lundi, la Fédération française de football (FFF) a dévoilé le calendrier des quarts de finale de la Coupe de France et les amateurs du GFA Rumilly-Vallières affronteront Toulouse le mardi 20 avril à 18h45. Le stade des Grangettes à Rumilly, terrain des exploits des Bleus, n’étant pas homologué la rencontre entre le club haut-savoyard (N2) et le TFC (L2) se déroulera sur la pelouse du Parc des sports d’Annecy.

Le match entre le GFA Rumilly-Vallières et le Toulouse FC (20/04 à 18h45) sera à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Pays de Savoie.