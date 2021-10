Coupe de France : le GFA Rumilly Vallières s'impose contre le FC Annecy (3-2) dans un match fou

La magie de la Coupe de France ! Le GFA Rumilly Vallières s'est imposé (3-2) dans le derby haut-savoyard face au FC Annecy à l'occasion du 5e tour de Coupe de France ce samedi soir à Rumilly. Si les Annéciens menaient deux buts à zéro, les hommes de Fatsah Amghar ont su se transcender pour arracher la victoire devant plus de 2.000 personnes.

La Coupe de France sourit au GFA

Demi-finaliste l'an dernier, le GFA Rumilly prolonge son histoire d'amour avec la Coupe de France. Sans concrétiser sa domination en première période, Rumilly a laissé le leader du championnat de National faire son jeu. Wade (29') et Ruque (42') côté FC Annecy ont douché les supporters du GFA mais c'était sans compter le panache de Rouvière (44') et les réalisations de Michaud (49') et Odru (49') pour faire chavirer les Grangettes.

Les réactions d'après-match

Le coach du GFA, Fatsah Amghar, s'est arrêté au micro de France Bleu Pays de Savoie après le coup de sifflet final : "Cette équipe peut gravir des montagnes, l'histoire avec un grand H continue, à nous de réitérer ça le week-end en championnat. Le groupe est soudé, ils se connaissent, ça fait la différence."

Fatsah Amghar, coach du GFA Rumilly Vallières Copier

Les supporters du GFA, conquis, après la victoire dans le derby haut-savoyard. © Radio France - Louis Fontaine

Le capitaine Jean-Manuel Ribeiro n'avait plus les mots. Il remercie les supporters des bleus et blancs pour cette ambiance extraordinaire : "Battre le FC Annecy dans un tel match, c'est magnifique. Je ne sais pas si on vivra la même épopée que la saison précédente, mais on prend, ça doit nous servir pour les matchs en championnat."

Jean-Manuel Ribeiro, capitaine heureux du GFA. Copier

Le GFA Rumilly Vallières verra donc bien le 6e tour de Coupe de France. Tirage au sort mercredi 20 octobre pour connaître le futur adversaire des haut-savoyards dans cette 105e édition de la Coupe de France de Football. Grosse désillusion pour le FC Annecy qui doit donc se focaliser sur la montée en Ligue 2 après cette défaite dès leur entrée en lice.