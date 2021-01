Coupe de France : le gros coup de gueule de Pierre Ducasse, l'ancien milieu des Girondins

La Coupe de France devrait bien avoir lieu et les modalités de son organisation ne satisfont pas tout le monde. C'est le moins que l'on puisse dire à la lecture de la réaction de Pierre Ducasse. L'ancien milieu de terrain des Girondins qui joue désormais à Lège-Cap-Ferret (encore qualifié dans cette édition) a peu goûté aux décisions annoncées par la FFF. Et d'une certaine manière, on peut le comprendre.

En effet si les clubs amateurs qui participent encore à cette édition peuvent dès à présent reprendre les entraînements, ils vont devoir enchaîner trois matchs en trois semaines sans aucune préparation et après trois mois d'inactivité. Pour Pierre Ducasse, le risque de blessure est important. Il dénonce ce calendrier décidé en fonction de celui des pros.

Avant d'en remettre une couche sur l'impossibilité de s'entraîner en plus pour ces équipes après 18h en raison du couvre-feu. Il n'y aura en effet aucune dérogation. Comment se préparer correctement dans ces conditions pour une footballeur amateur ? C'est ce que pointe l'ancien milieu de terrain des Girondins.

Pour rappel, cette Coupe de France devrait se dérouler dans un format très particulier avec tout d'abord des matchs en retard du 5e et 6e tour à rattraper dès le 30 janvier. Puis les clubs amateurs vont enchaîner entre eux les 7e et 8e tour puis leur 32e de finale. Tout ça donc en trois semaines. De leur côté, les pros voient les équipes de Ligue 2 s'affronter entre eux ce mardi et mercredi. Les qualifiés affronteront ensuite des clubs de Ligue 1 en 32e de finale. Les Girondins recevront d'ailleurs Niort ou Toulouse. Enfin, tout le monde, amateurs et pros, se retrouveront début mars lors des 16e de finale.

Le calendrier des tours :

Voie des clubs amateurs :

Samedi 30 et dimanche 31 janvier : 6ème tour et 5ème (matchs en retard)

Samedi 6 et dimanche 7 février : 7ème tour

Samedi 13 et 14 février : 8ème tour

Samedi 20 et 21 février : 32ème de finale

Voie des clubs de Ligue 2 et Ligue 1 :

Mardi 19 et mercredi 20 janvier : 8ème tour

Mardi 9 et mercredi 10 février : 32ème de finale

Réunification clubs professionnels & clubs amateurs :