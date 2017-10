Coupe de France : le GS Dervaux Chambon assez logiquement sorti par l'ASF Andrézieux

5ème tour de la Coupe de France ce week-end. Dans la Loire et la Haute-Loire, 13 clubs étaient encore en lice, dont 5 ce samedi. Le GS Dervaux Chambon ( R3 ) affrontait l'ASF Andrézieux (N2). Les visiteurs se sont imposés 3 buts à 0 sans grande difficulté.

C'était un peu David contre Goliath sur le terrain du Stade de Gaffard ce samedi. Le GS Dervaux qui évolue en régional 3 recevait l'ASF Andrézieux, en national 2. Et l'écart a été trop grand entre les deux équipes pour que Dervaux réussisse un de ces exploits que seule la Coupe de France fait vivre. Dervaux s'est incliné 0 à 3 face à Andrézieux.

Le GS Dervaux ne s'est pas démonté et a été offensif

Les joueurs du GS Dervaux Chambon n'ont pas démérité, pour leur entraîneur Sylvain Guibert, il n'y a aucun regret : "On savait que la marche était très très haute parce qu'on jouait le plus gros club du département derrière l'ASS. On aurait pu faire un exploit, tout est possible dans le foot. On ne l'a pas fait mais je suis fier de ce qu'ont fait mes joueurs. On a pu rivaliser sur ce match, on était bien en place. On fait une belle première mi-temps. C'est un match aboutit de mes joueurs."

Côté Andrézieux, l'objectif était de ne pas prendre de but. Plusieurs fois, les joueurs de Dervaux se sont dangereusement rapprochés des cages. Ce n'était pas une surprise pour Maxence Chapuis, capitaine de l'ASF Andrézieux : "On s'attendait à une équipe qui allait nous rentrer dedans. Nous, on ouvre vite le score. Ca allait vite, mais on a réussi à être sérieux, ne pas prendre but, c'est important pour la confiance. C'est une équipe qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est ce qu'on a fait et le résultat est au bout."

Roanne sort de la Coupe de France

Au programme de ce samedi, il y avait aussi Firminy, face au F.C. Roche Saint Genest. La rencontre s'est soldée par un nul, 1 but partout. Roanne n'ira pas plus loin dans la Coupe de France : le club est allé jusqu'aux prolongations face aux lyonnais de l'A.S. Lyon Duchère, et s'est incliné 0 à 3.