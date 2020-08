Coupe de France : le GS Vézelise défie le GS Neuves-Maisons

Les footballeurs amateurs font leur rentrée ce week-end en disputant le premier tour de la Coupe de France. Parmi les affiches, la rencontre entre Vézelise club de troisième série de district et Neuves-Maisons qui évolue en régional 2. Malgré l'écart de niveau, les Vézelisiens y croient.

Après six mois sans compétition officielle, les footballeurs amateurs retrouvent les pelouses ce week-end. Au programme, le premier tour de Coupe de France et l'opposition entre le GS Vézelise (3e division de district) et Neuves-Maisons qui débutera son championnat de R2 (régional 2) le 6 septembre. Malgré les 6 niveaux qui séparent les deux équipes, les joueurs du Saintois sont impatients : "Il y a une certaine excitation car ce n'est pas tous les jours que l'on affronte une équipe de ce niveau. Même si cela s'annonce difficile, notre motivation est toujours d'atteindre le 4e tour pour la remise des maillots". Nicolas Windel, entraîneur du GS Vézelise.

Neuneu est prévenu

Pour contrarier son adversaire, le coach vézelisien compte sur les anciens de la maison jaune et noire qui, après une parenthèse dans d'autres clubs de niveau supérieur, sont de retour. Des arguments que les Néodomiens prennent au sérieux : "Après cette longue période d'arrêt, ce match va nous permettre de jauger le mental de l'équipe. Il faudra être fort car notre adversaire va nous rentrer dedans. Notre coach Sébastien Schemmel a bien insisté sur cet aspect". Yannick Fresu, vice-président du GS Neuves-Maisons.

La Coupe de France est une compétition à part, elle le sera davantage ce week-end puisqu'elle offre aux footballeurs amateurs le moyen de retrouver leur public et surtout de renouer avec le jeu après une trop longue disette. Le grand gagnant sera à coup sur le football.