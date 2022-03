Coupe de France : le Gym veut éteindre la lumière de Versailles

Interrogé sur ses souvenirs de Coupe de France en toute fin de conférence de presse, le milieu de terrain Morgan Schneiderlin s'est rappelé de l'épopée fantastique de Calais en 2000. Un club de 4e division qui se hisse en finale de la Coupe de France, après avoir sorti une Ligue 1 en demie (Bordeaux en l'occurence), ce n'est pas vraiment le scénario attendu ce mardi soir à l'Allianz Riviera. "On veut briser le rêve de Versailles," a alors lâché Morgan Schneiderlin, en point final de sa prise de parole, presque gêné de la formule.

"Depuis le premier tour, on se dit qu'on veut aller au bout."

Le Gym veut en tout cas éviter une nouvelle désillusion après la demi-finale de Coupe de la Ligue perdue face à Vannes en 2009 au stade du Ray. "On sait que la Coupe c'est une aventure humaine incroyable. Depuis le 1er tour on se dit qu'on veut aller au bout," raconte Schneiderlin, vainqueur de la FA Cup avec Manchester United en 2016. "C'est un moment qui restera gravé à vie et j'espère le revivre ici à Nice."

"Ce n'est pas un match de Coupe, c'est une demi-finale !"

Après avoir sorti Paris et Marseille, le Gym s'avance vers une dernière marche avant le Stade de France qui paraît moins haute mais peut-être pas moins glissante, face à un club capable de sortir Toulouse sur sa pelouse et qui n'a été mené que quelques minutes depuis le début de son parcours en Coupe. "Si on veut passer il faudra être au moins à la même hauteur en terme d'état d'esprit et de motivation," exhorte Christophe Galtier. "Ce n'est pas un match de coupe de France, c'est une demi-finale ! C'est tout autre chose ! Cela implique un comportement et un investissement total".

Stengs à la place de Kluivert ?

Privé de Dante et Kluivert, expulsés à Strasbourg, Galtier a confirmé le maintien dans le but de Marcin Bulka, titulaire depuis le début de l'aventure en Coupe. Et laissé entendre que Calvin Stengs remplacerait son compatriote en attaque. "Il est fort probable qu'il démarre. On connait les qualités de Calvin."

Préparation royale pour Versailles

En face le club de Versailles va jouer avec ses armes, qui lui permettent de passer les tours de Coupe (presque) sans encombre depuis début octobre et de dominer sa poule de National 2. Le club des Yvelines a pu se préparer dans les installations de Clairefontaine ces derniers jours et arrive à l'Allianz Riviera sans complexe. Aux Rouge et Noir d'éteindre la lumière de Versailles pour viser la couronne le 8 mai au Stade de France.