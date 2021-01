Coupe de France : le HAC opposé au Paris FC

Le Havre AC sera opposé au Paris FC, au huitième tour de la Coupe de France de football. Le tirage au sort a été effectué ce jeudi 7 janvier 2021.

Cette édition de la compétition se déroule d'une manière particulière avec deux tours où les clubs amateurs joueront entre eux, et les clubs professionnels également.

Pour ce huitième tour, les clubs de Ligue 2 se rencontrent entre eux. Le HAC ne pouvait donc tomber que sur l'une des 19 autres écuries de L2.

Le tirage au sort n'a pas été spécialement clément : le Paris FC a fait une très bonne première partie de saison et, malgré un fléchissement certain depuis quelques semaines, reste sixième du championnat. Les Ciel et Marine, eux, sont onzièmes. Lors du dernier match entre les deux équipes, le HAC avait été étrillé 3-0 au stade Charléty.

Le Havre aura l'avantage du terrain, puisque ce match se déroulera au stade Océane. Ce sera le 19 ou le 20 janvier 2021.

Une Ligue 1 à l'extérieur ensuite ?

Si les hommes de Paul Le Guen écartent les Parisiens, ils affronteront une équipe de Ligue 1, à l'extérieur, ce sera le FC Lorient le 9, 10 ou 11 février prochain.

Dans les rencontres marquantes de ce tirage au sort, il y aura un beau duel entre Clermont et Grenoble. Toulouse recevra Niort. Nos voisins caennais iront à Guingamp.

Du lourd pour les Havraises

Le tirage au sort a aussi été réalisé pour les seizièmes de finale de la Coupe de France féminine. Il n'a pas non plus avantagé les Havraises. Dernières de D1, elles iront à Bordeaux, troisième. Match le 30 ou le 31 janvier.