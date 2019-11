Coupe de France : Le Havre déçoit devant son public

Le Havre, France

Heureusement qu’ils étaient là, les supporters nordistes, pour mettre un peu d’ambiance au Stade Océane. Face à la grève des supporters havrais et à la désaffection du stade, seulement 1900 spectateurs, le spectacle proposé n’a pas été à la hauteur.

Le HAC n'a pas joué le jeu

L’USLD est mieux entrée dans son match, avec de meilleurs schémas de passe, et un jeu plus direct. Le HAC fait peine à voir et n'arrive même pas à passer le milieu de terrain. Les rares incursions havraises passent par les côtés, où les joueurs nordistes étaient le plus souvent dépassés.

Dunkerque insiste, à la faveur de cafouillages dans la surface, avant d’ouvrir le score, plutôt logiquement, peu avant la demi-heure de jeu. Goteni, après un enchaînement contrôle, jongle, frappe, trompe Gorgelin d’un beau tir lobé (0-1 27e).

Le Havre n’aura pas eu le temps de douter très longtemps, Romain Basque égalisant dix minutes plus tard sur une belle action individuelle. Parti et servi de la gauche, il a ajusté le gardien nordiste d’un bon tir du gauche à ras de terre. Rassurant avant la pause.

Mais la deuxième période, malgré deux changements à la mi-temps de Paul Le Guen, n’aura rien arrangé. Le Havre a éé complètement innofensif. De nouveaux cafouillages, des petites fautes et une difficulté immense à se créer une occasion dans le jeu. A la 65e minute, l’entrant Mohamed Bayo donne l’avantage à l’USLD d’une tête venue d’un centre. Des sifflets descendent alors des tribunes, pour la première fois du match.

Dunkerque maîtrise son avance

Les vingt dernières minutes ne sont pas passionnantes, Le Havre tente de pousser maladroitement, mais Dunkerque contrôle finalement bien son avantage, et s’offre même le luxe de faire le break, grâce à un doublé de Bayo (83e). "Je suis déçu, la meilleure équipe a gagné", lâche même le coach, Paul Le Guen après le match. "Il y a des circonstances particulières ce soir, il n'y avait qu'un titulaire de la saison dernière sur le terrain, c'était des jeunes, mais je m'attendais à mieux de certains. Certains ne feront pas une grande carrière au Havre", tente d'expliquer Paul Le Guen.

Le Havre n’aura pas proposé grand chose, avec son équipe certes rajeunie, mais pas au rendez-vous de cette Coupe de France.

C’est déjà terminé, après une triste soirée.