Coupe de France | Le Havre : en route vers Guingamp... et vers l'exploit ?

Pour son premier match de l'année 2017, le HAC (L2) se rend sur la pelouse de Guingamp (L1), ce samedi, à l'occasion des 32ème de finale de la Coupe de France (18H). Une montagne à franchir, un exploit à créer.

Un col hors catégorie ! Voilà ce qui se dresse, ce samedi (18h), sur la route des footballeurs havrais, toujours en direction du Stade de France ! A l'occasion des 32e de finale de la Coupe de France, marquée par l'entrée en lice des clubs de Ligue 1, le HAC se rend sur la pelouse d'un EA Guingamp époustouflant, depuis le début de saison, et quasiment intraitable à la maison. Les hommes d'Antoine Kombouaré ne comptent en effet, en championnat, qu'une seule défaite au Roudourou, face à l'OGC Nice, et sont même parvenus à y faire tomber le PSG récemment.

Une équipe dont se méfie évidemment le coach Ciel et Marine, Oswald Tanchot :

Oswald Tanchot : "Ce qu'ils ont fait sur la première partie de saison, c'est impressionnant. Ils ont très bien digéré l'après Jocelyn Gourvennec."

Oswald Tanchot, entraîneur du HAC, attend un état d'esprit irréprochable de ses joueurs © Radio France - Bertrand Queneutte

C'est donc un exploit que les joueurs d'Oswald Tanchot vont devoir réaliser, face à des bretons cinquièmes de Ligue 1 juste derrière Nice, Monaco, le PSG et Lyon. Des joueurs havrais que les supporters ont quitté dans un sale état, juste avant les fêtes. Sans la moindre victoire sur les cinq dernières rencontres en Ligue 2, et à la huitième place au classement - Explications et reportage de Bertrand Queneutte :

Oswald Tanchot : "Le match de Coupe, il faut le jouer avec beaucoup de fraîcheur. Si on pense à tous nos problèmes du championnat, on risque d'avoir les jambes trop lourdes."

Mise au vert à Ploufragan

Pour préparer ce match au mieux, Oswald Tanchot a eu la bonne idée d'emmener ses hommes à Ploufragan, dans les Côtes d'Armor. Une mise au vert de 48h au Centre technique Henri Guérin, référence dans le milieu :

En trois matchs avec le HAC, Yohann Thuram n'a encaissé qu'un seul but, contre Sochaux © Maxppp - Emmanuel Lelaidier

Yohan Thuram, dernier rempart

Comme au tour précédent, face à Locminé (0-4), c'est Yohann Thuram qui devrait garder les buts havrais. Quatrième match de la saison pour le remplaçant de Fabien Farnolle, qui a hâte de pouvoir en découdre :

Yohann Thuram : "C'est pour cela qu'on transpire la semaine, pour jouer ce genre de match. J'ai entendu qu'ils ont battu Paris. Maitenant, on ne va pas les laisser nous battre comme ça. S'ils doivent nous battre, ils vont devoir nous marcher dessus"

Un aller-retour en jet privé pour les supporters

Un match pour lequel une grosse cinquantaine, voire petite centaine, de supporters havrais devrait faire le déplacement. Et parmi eux, une poignée (six étaient prévus) dans l'avion du Président du HAC, Vincent Volpe. Six supporters qui avaient gagné ce lot grâce à leur numéro de billet, lors du dernier match à domicile face à Tours. Une tombola organisée par le club et qui avait d'ailleurs été annoncée chez nous, dans Stade Bleu sur France Bleu Normandie, par le président lui même et par Arnaud Tanguy.

Bertrand Queneutte a rencontré l'un des gagnants... qui a deux mots à dire au "big boss" américain :

Les deux clubs haut-normands en direct sur France Bleu Normandie

Dispositif exceptionnel pour les 32eme de finale de la coupe de France, ce samedi. France Bleu Normandie vous propose en direct et en intégralité les deux rencontres des clubs haut-normands toujours engagés, et qui joueront à la même heure (18h) : Guingamp - Le Havre avec Bertrand Queneutte et Alexis Bertin, mais aussi QRM - Drancy avec Manuel Quesnel et David Fouquet