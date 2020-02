Coupe de France : le jour J pour le SAS Epinal face à Saint-Etienne

Nancy, France

Ils sont à 90 voire 120 minutes d'un des plus grands exploits de la Coupe de France. Les amateurs du SAS Epinal, pensionnaires de Nationale 2, reçoivent les professionnels de l'AS Saint-Etienne, formation de Ligue 1 qualifiée en Europa League en début de saison. Seuls deux clubs de N2 ont atteint le dernier carré sur les vingt dernières années. Coup d'envoi à 21 heures, avant-match dès 20h30 sur France Bleu Sud Lorraine et Francebleu.fr.

à lire aussi Coupe de France : déplacement encadré à Nancy pour les supporters de Saint-Étienne

Après avoir éliminé le Losc au tour précédent, le SAS arrive plein de confiance à Picot où sont attendues plus de 12.000 personnes. Même si l'entraîneur Xavier Collin insiste sur l'humilité qui doit animer son groupe face à une équipe bien plus forte sur le papier.

Une préparation habituelle

Des Spinaliens qui ont préparé "comme des pros" ce match. Le staff a assisté aux défaites des Verts à Metz et à domicile face à Marseille. Un important travail de vidéo a été réalisé mais les joueurs n'ont pas souhaité bousculer leurs habitudes. Ils n'ont pas repéré la pelouse de Picot, préférant s'entraîner à la maison. Pas de mise au vert non plus. Les joueurs et le staff se retrouveront à la mi-journée dans un restaurant de la cité des images avant de partir dans l'après-midi pour un hôtel de l'agglomération nancéienne où se déroulera la causerie de l'entraîneur Xavier Collin.

Ensuite, c'est un match à onze contre onze qui aura lieu à Picot. Avec au bout, peut-être, une qualification dans le dernier carré, pour rejoindre le PSG, Lyon et Rennes.