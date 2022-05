Coupe de France : le jubilé d'Antoine Thollé, voix historique du FC Nantes à la radio

Il est aujourd'hui l'une des voix de la matinale de France Bleu Loire Océan. Mais pour beaucoup de Nantais et d'auditeurs, Antoine Thollé restera la voix du FC Nantes. Celle qui les aura fait frissonner sur des centaines de matches du club. Et parmi ses éclats de voix les plus marquants, les auditeurs retiendront sans doute, le titre en 1995, la demi-finale de Ligue des Champions, la saison suivante face à la Juventus Turin mais aussi les deux victoires en Coupe de France commentées par le journaliste. Vingt-deux ans après, Antoine Thollé s'offre une dernière finale des Canaris en tribune. Il co-commentera la finale de la Coupe de France sur France Bleu Loire Océan avec Florian Cazzola, en direct du Stade de France, ce samedi soir.

"C'est très symbolique"

"C'est très symbolique mais ça fait un peu peur, reconnaît Antoine Thollé. Ça fait un peu peur, d’abord parce que j’ai un peu décroché du foot. Je ne suis pas vraiment le FC Nantes, sauf bien sûr pour le boulot. Mais pour les clubs adverses, comme Nice par exemple, je me fais un peu de mouron parce que là il va falloir que je bosse les fiches pour ne pas dire de conneries, parce que les joueurs je ne les connais pratiquement pas." Un peu effrayant aussi de retrouver les devoirs qui incombent au commentateur, avoue-t-il. "On a beau exulter, être enjoué, brailler de temps en temps, on l’a tous fait, mais on a des responsabilités quand même parce qu’on a des gens qui nous écoutent, on ne peut pas raconter n’importe quoi. On les emmène avec nous, c’est ça la radio !"

Mes commentaires n'étaient pas orientés mais ils étaient un peu Jaune et Vert !

Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Antoine Thollé sait de quoi il parle. Lui, l'enfant qui a joué au FC Nantes jusqu'en juniors, et commentait déjà ses parties de foot avec son frère. "C’était un tel qui passe la balle à un tel, qui dribble un tel et qui va marquer et but ! On jouait tous les deux dans un couloir ou un bout de terrain et je commentais, il y a eu un petit truc qui a sûrement commencé à frissonner." Puis le gamin passionné de foot est devenu journaliste sportif à la radio. Au départ, "par hasard", et pendant près de 20 ans, à une époque où les retransmissions télévisées existaient peu, et où les rencontres se vivaient principalement au travers des ondes.

Des centaines de matches commentés sur France Bleu

"Parfois, certains mettaient la télévision mais avec le son de la radio, parce que mes commentaires n’étaient pas orientés mais ils étaient un peu Jaune et Vert, sourit l'homme qui prendra une retraite bien méritée dans quelques mois. Avec le problème du décalage, le son de la radio arrivait parfois après l’image de la télévision, donc parfois tu avais le but à l’image mais la radio arrivait deux secondes plus tard. Je garde un très bon souvenir de cette période, mais il faut savoir tourner le page."

Ce sont des raisons familiales qui poussent Antoine Thollé à tourner la page d'une vie dans les valises, à écumer les enceintes de l'Hexagone pour le championnat, comme partout en Europe à l'occasion des matches de Coupe d'Europe. Sans regret, assure celui qui a marqué plusieurs générations de supporters. "Mais ça fait aussi mal quand un jeune qui aujourd’hui à 40 ans dit : Moi j’écoutais quand j’étais gamin, dans ma chambre le soir. Mes parents ne voulaient pas alors je me planquais. Je prends une sacrée claque ! Mais c’était un moment super", plaisante-t-il.

Deux finales de Coupe de France, deux victoires !

Avant de poser son casque de commentateur sportif, Antoine Thollé aura fait vivre aux supporters nantais les deux dernières victoires des Canaris en Coupe de France. La première avec le journaliste de France Bleu Loire Océan, Martial Cure. La seconde avec le consultant Serge Le Dizet. Ce 7 mai 2000, Nantes affrontait Calais, le petit poucet. "Il y a un stade de France quasiment complet et rempli pour Calais en jaune et orange. Tout le monde avait une écharpe aux couleurs de Calais a minima autour du cou, se souvient le journaliste, un brin provocateur, qui était monté en tribune avec son maillot du FC Nantes, floqué de son prénom. Ça n'a pas été bien perçu au début, j’ai vu des regards pas très gentils, mais c’est le jeu ! Il faut savoir être joueur et rester sportif !"

C’est la première fois que je voyais un capitaine gagner un trophée et le partager avec le capitaine de l’équipe d’en face.

De cette victoire, Antoine Thollé garde une image forte. Celle de Mickaël Landreau invitant le capitaine de Calais, Réginald Becque, à brandir avec lui la Coupe de France. "C’est la première fois que je voyais un capitaine gagner un trophée et le partager avec le capitaine de l’équipe d’en face, c’était vraiment un super geste !" L'histoire ne dit pas encore quelle image forte Antoine Thollé gardera de la Coupe de France 2022. Mais le journaliste de France Bleu Loire Océan se dit heureux de pouvoir vivre cette finale en direct du Stade de France, à quelques mois de quitter l'antenne. En espérant que le dicton : "Jamais deux sans trois" se réalise aux alentours de 23 heures.