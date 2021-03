Coupe de France: Le LOSC ne voudra pas imiter le Racing Club de Lens

Lille voudra absolument éviter de copier l’exemple du Racing Club de Lens sorti ce samedi par un club hiérarchiquement inférieur, le red Star, formation de National. Mais sur le papier, ce déplacement en corse présente moins de danger que celui des Sang et Or en région parisienne. Le Gazelec évolue 3 divisions en dessous du LOSC, et a vu sa saison tronquée après l’arrêt des championnats amateurs en pleine crise sanitaire.

Un magnifique trophée

L’entraîneur nordiste, Christophe Galtier, espère donc que ses joueurs feront respecter cette hiérarchie sans se mettre en danger. Une victoire sans ménager le suspens sera le meilleur des scénarios avant de se déplacer à Monaco dimanche prochain pour le compte de la 29ème journée de L1. « On se doit de respecter cette compétition. C’est un magnifique trophée. On a pour objectif aussi d’être au rendez vous afin de garder tout le monde en éveil alors que nous allons débuter une période où nous ne jouerons qu’une seule fois par semaine. On doit rester solidaire et continuer de bien travailler ensemble. Une qualification nous aidera dans ce sens. »

Le Gazélec Ajaccio évoluait encore en L1 il y a 5 ans.