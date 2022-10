Coupe de France : le manager de Raon Farid Touileb "très heureux et fier" de recevoir le FC Metz au 7e tour

L'US Raon-l'Etape a tiré le gros lot lors du tirage au sort du 7e tour de la Coupe de France de football . Le club vosgien de National 3 (5e division) recevra le FC Metz, formation de Ligue 2, le week-end des 29 et 30 octobre. Les Raonnais sont des habitués des 32e de finale de Coupe de France : ils ont déjà reçu Bordeaux, Lille ou encore Saint-Etienne ces dernières années.

ⓘ Publicité

Un tirage au sort excitant pour le manager général de l'US Raon, Farid Touileb : "très heureux et très fier de recevoir l'un des deux clubs phares de la région Lorraine. Ca va être une belle affiche même si quelque chose en moi me laisse penser que j'aurais aimé encore attendre un ou deux tours. Recevoir le plus gros est quelque chose de sympa pour notre ville et nos supporters".

loading

L'exploit est-il possible alors que Raon l'Etape est en difficulté en championnat avec une seule victoire sur cinq matchs ? Farid Touileb veut y croire : "la Coupe nous a permis de mettre la tête par la fenêtre. Eux aussi sont dans une période délicate mais pendant 95 minutes, l'écart peut disparaître à condition d'y mettre les ingrédients. Dame la Coupe est difficile à séduire et on n'aura pas le plus beau costume mais on a confiance pour tout donner".

"Les Raonnais ne s'y tromperont pas"

Cette affiche arrive avant les 32es de finale et l'entrée en lice des équipes de Ligue 1, avant la diffusion des matchs à la télévision. Le public sera-t-il au rendez-vous malgré cela ? Farid Touileb n'est pas inquiet : "quand on joue leur réserve, ça attire du monde alors là, la première, professionnelle avec M. Bölöni comme entraîneur [...] les Raonnais ne s'y tromperont pas". Le stade avait accueilli environ 4 000 personnes en 2020 lors de la réception de Saint-Etienne.

loading