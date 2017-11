Coupe de France : Le Mans FC jouera à la Réunion en 64ème de finale

Le Mans FC se déplacera sur le pelouse du club réunionnais de l'AS Excelsior à Saint Joseph lors du 8ème tour de la coupe de France. Ce sera le week-end des 2 et 3 décembre.

Le Mans FC va se rendre sur l’île de la Réunion au 8ème tour de la coupe de France. Les sang et or vont affronter le club réunionnais de l'AS Excelsior de Saint Joseph. Cette affiche n'est pas totalement due au hasard puisque Le Mans FC s'était porté candidat pour aller jouer en outre-mer.

"La coupe de France est un fête et c'était une manière de récompenser les efforts faits par l'ensemble du club. C'est une belle aventure et une expérience enrichissante" explique Richard Déziré, l’entraîneur sang et or. "C'est aussi pour entretenir la dynamique et nous rendre encore plus fort" ajoute le président Thierry Gomez.

Mais ce ne sera pas une partie facile prévient le coach manceau : "C'est sans doute la meilleure équipe d'outre mer". Au tour précédent les Réunionnais avait réalisé l'exploit, en venant s'imposer en métropole 3 buts à 1 contre le club de National 3 de Feignies Aulnoye dans le Nord.

Le match se jouera le week-end des 2 et 3 décembre. Ce sera le dernier tour avant l'entrée en lice des clubs de ligue 1.