Coupe de France : match à 14h pour Laval - Le Mans, on vous explique pourquoi

Deuxième derby de la saison pour le Stade Lavallois et le Mans FC, cette fois en Coupe de France. On savait déjà que les footballeurs lavallois allaient recevoir les Manceaux pour le 8e tour, on connait maintenant le jour et l'heure : ce sera samedi 27 novembre à 14 heures.