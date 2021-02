Coupe de France : Le marathon lillois passe par Dijon

Leader du championnat devant Lyon, le PSG et Monaco, Le LOSC a en tête la prochaine réception de Brest en L1 dimanche, mais pas question pour autant de prendre à la légère ce déplacement en Coupe de France à Dijon. Galtier devrait en profiter pour donner du temps de jeu à plusieurs remplaçants.

Pour ce déplacement à Dijon, le LOSC sera une nouvelle fois privé de ses attaquants turcs. Yilmaz se remet d'une blessure au mollet et Yazici soigne sa cheville. Autre absent en Bourgogne, Reinildo, sorti à la pause dimanche à Nantes, sera lui aussi préservé.

On devrait retrouver dans le onze de départ lillois plusieurs éléments habitués au banc de touche. Les défenseurs Pied et Djalo ainsi que les milieux de terrain offensifs, Lihadji et Weah, pourraient être titularisés.

Les Dogues vont affronter pour la 3ème fois cette saison cette équipe de Dijon. Ils espèrent signer un 3ème succès après les deux victoires acquises en L1, 2 0 en Bourgogne le 16 décembre et 1 0 à Pierre Mauroy le 31 janvier.