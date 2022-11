Coupe de France : la tenue du match AF Virois - SM Caen suspendue à une décision de la FFF

Ce samedi en Coupe de France de football, Vire doit recevoir le Stade Malherbe de Caen à 18h . Pour cette affiche normande du 8e tour , l'AF Virois a vendu pas moins de 3.500 places. C'est une véritable fête qui se prépare dans le bocage. Sauf que jeudi soir au dernier moment, lors d'une réunion de sécurité, la FFF a fait savoir au club normand qu'elle ne validait pas une tribune installée pour l'occasion au stade Pierre Compte. Ce sont donc 600 spectateurs qui se retrouvent sans place.

Pire, un doute subsiste sur la tenue même du match qui pourrait tout bonnement être reporté puisque le règlement prévoit, dans un cas pareil, une inversion de la rencontre. Mais le Stade d'Ornano étant pris par une rencontre de l'équipe de France Espoirs, c'est l'imbroglio. Une réunion doit se tenir ce vendredi matin à 10h au siège de la Fédération. Le Président de l'AF Virois, Christophe Lecuyer, a exprimé sa colère ce vendredi matin sur France Bleu Normandie.

France Bleu Normandie : Vous avez de sérieux doutes sur la tenue du match demain soir à Vire ?

Christophe Lecuyer : C'est vrai que c'est assez surréaliste ce qu'il s'est passé puisque vous le disiez, les 3.500 billets en vente ont trouvé preneur en l'espace de quelques heures. Il y a eu une effervescence incroyable partout dans la ville. Les couleurs de la Coupe de France sont visibles un peu aux quatre coins de la ville, au sein des commerces, etc... Et puis, à quelques heures de la rencontre, hier soir à 19 heures, lors d'une réunion ultime de sécurité, la Fédération française de football nous a indiqué qu'elle ne souhaitait pas valider une tribune provisoire installée spécialement pour l'événement, tribune qu'elle a elle-même validée lors d'une première réunion de sécurité il y a dix jours de cela ! Aucune objection depuis. Jusqu'à hier soir donc. Effectivement, aujourd'hui, une question se pose que faire de ces 600 spectateurs qui devaient prendre place dans cette tribune ? Si, celle-ci n'est pas validée, on nous indique qu'ils ne pourront pas prendre place dans la tribune, mais qu'ils ne pourraient pas non plus rester debout si la tribune n'était pas validée.

Cela concerne 600 supporteurs qui avaient tous acheté leur ticket pour cette tribune donc ?

Exactement. Certains ont fait parfois un petit peu plus d'une heure de queue à l'ouverture des points de vente en début de semaine. Puisque je vous le disais, les billets se sont arrachés. Aujourd'hui, ils sont en possession de leurs billets et on en est là. Au point qu'effectivement, un doute existe clairement aujourd'hui sur la tenue de la rencontre au stade Pierre Compte, samedi soir. C'est surréaliste, mais effectivement, on en est là.

Les prochaines heures sont capitales ?

Une réunion exceptionnelle se tient ce matin à 10h, au siège de la Fédération française de football. Ce qu'on souhaite, c'est qu'évidemment la Fédération assume ce qu'elle a elle même validé il y a dix jours et permettre aux clubs d'organiser la fête dans les conditions initialement prévues. En nous accordant donc une dérogation. Si tel n'était pas le cas, le règlement est clair. Il prévoit que la rencontre doit être inversée et qu'elle doit donc par conséquent, se dérouler sur le terrain du club adverse, c'est à dire au stade Michel d'Ornano. Problème samedi soir à 19 heures, le stade Michel d'Ornano recevra un match international, celui de l'équipe de France Espoirs face à la Norvège.

Et si jamais ce match ne peut pas avoir lieu chez vous demain, ce serait quoi les conséquences pour vous ?

La rencontre pourrait aussi être reportée d'une semaine. Cela figure aussi dans les règlements. Simplement, une semaine plus tard, les joueurs du Stade Malherbe sont en vacances. Puisque vous le savez, Coupe du monde oblige, il y a une trêve internationale à cette période-là, de la saison cette année. Et donc le match ne pourrait pas non plus avoir lieu sans notre adversaire une semaine plus tard. Mais au-delà de tout ça, effectivement, c'est surréaliste : la Coupe de France est la "Coupe de tous les possibles", comme le dit la Fédération française de football. Je crois qu'elle n'a jamais porté aussi bien son nom. Les bénévoles qui nous écoutent ce matin parce que personne encore au club aujourd'hui n'a eu vent de cette information qui pourrait se confirmer ou non ce matin. Évidemment, on se pose beaucoup de questions. On est tous un peu sonnés parce que cela fait trois semaines que les bénévoles travaillent d'arrache pied, jour et nuit, quasiment pour que tout soit prêt. Le stade est prêt, la tribune va être installée ce matin. Il y a un travail incroyable qui a été fait et aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation assez surréaliste.