Coupe de France de football : le match de Bergerac contre Saint-Etienne se jouera à Périgueux

La rencontre de huitièmes de finale de coupe de France de football ne se jouera pas à Bergerac mais à Périgueux, au stade Francis Rongiéras. En cause, une question de jauge. Avec les mesures sanitaires et la distanciation imposée d'un siège sur deux, si le match avait eu lieu à Gaston Simounet à Bergerac, moins de 700 supporters auraient pu être accueilli en comptant les nombreuses places réservées par des invitations pour la Fédération Française de football. Une hypothèse "totalement irréaliste" déclare le Bergerac Périgord Football Club.

"L'important c'était de rester en Périgord"

Le match se déroulera donc à Périgueux, toujours en Dordogne, dans le stade Francis Rongiéras. Il aurait pu aussi se jouer à Bordeaux, Brive ou Limoges. Mais Chaban-Delmas avait un match de l'Union Bordeaux-Bègles la veille, et ne semblait pas très motivé. Limoges ? Trop loin pour le Bergeracois, plus tourné vers la Gironde et le Lot-et-Garonne. "L'important, ce n'est pas la rivalité entre Périgueux et Bergerac, c'était de rester en Périgord", tranche Paul Fauvel, le directeur du BPFC.

L'important, ce n'est pas la rivalité entre Périgueux et Bergerac, c'était de rester en Périgord

- Paul Fauvel

Le souvenir du huitième de finale perdu en 2017 contre Libourne, en dehors des terres périgourdines, y est aussi pour quelque chose : "A Chaban, avec la jauge, ça aurait sonné vide". La rencontre est prévue le dimanche 30 janvier à 18h30 au Stade Francis Rongiéras, une date imposée par le calendrier de retransmission télévisuelle. Le CAP joue contre Drancy ce weekend là. Le club de rugby périgourdin a donné son accord pour jouer la veille, le samedi, ou reporter son match à une autre date.

Entre 3.300 et 4.000 places mises en vente

Francis Rongiéras, c'est 10.000 places en temps normal. Les mesures sanitaires ont déjà réduit la jauge à 5.000 places maximum, en places assises. La réglementation peut encore évoluer d'ici la fin du mois. Mais cela laisse, après avoir retranché les invitations, "entre 3.300 et 4.000 places" payantes pour les supporters. Les ultras de Saint-Etienne devraient être interdits de déplacement, mais des supporters stéphanois pourront tout de même garnir les tribunes.

La pelouse ? C'est une pelouse... périgourdine

- Paul Maso

La billetterie n'est pas encore ouverte, elle devrait l'être au plus tard quinze jours avant la rencontre, mais le club de Bergerac annonce que la vente se fera en priorité aux supporters bergeracois qui suivent le club depuis longtemps. Les places seront mises en vente en physique et non sur internet, dans les grandes surfaces de Bergerac dans un premier temps, puis du reste de la Dordogne. Le club souhaite aussi s'organiser avec la communauté d'agglomération de Bergerac pour organiser des transports entre Bergerac et Périgueux pour le match.

Le premier huitième à Périgueux depuis... 1987

La municipalité de Périgueux est évidemment "enchantée" d'accueillir la rencontre, se réjouit Paul Maso, l'adjoint aux sports de la ville. La pelouse de Francis Rongiéras ? "C'est une pelouse périgourdine", sourit l'élu, qui vante tout de même son très bon état et s'agace des propos des clubs de Ligue 1 qui critiquent les terrains des clubs amateurs "pour justifier leur défaite quand ils ont perdu". La mairie devrait obtenir l'homologation du terrain par la Fédération Française de Football pour accueillir la rencontre, sous réserve de réaliser des travaux d'aménagement pour accueillir une rencontre de ce niveau.