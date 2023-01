Coupe de France : le match entre Les Herbiers et Reims se jouera bien à Massabielle

C'était le souhait du club et de nombreux supporteurs des Rouge et Noir des Herbiers : que le 16e de finale entre le VHF et le stade de Reims se joue à la maison. Le club vendéen en avait fait la demande, mais il fallait l'accord de la fédération et de Reims. Demande acceptée.

La rencontre aura bien lieu au stade Massabielle, capacité de 5.000 places, tribune et pourtours. Ce sera le samedi 21 janvier à 18h.

Sur sa page Facebook, le club herbretais, habitué des beaux parcours en Coupe - dont la finale en 2018 -, indique qu'il apportera prochainement les précisions quant à l'ouverture de la billeterie.