Coupe de France : le match Vire-SM Caen de nouveau reporté

Le 8e tour de la Coupe de France entre l'AF Virois et le SM Caen prévu ce samedi 17 décembre a été de nouveau reporté à cause du froid et du gel qui ont rendu le terrain impraticable. La date de la nouvelle rencontre n'est pas encore connue. Le match, prévu initialement le 19 novembre, avait déjà été reporté suite à la non-homologation d'une tribune provisoire du stade Pierre-Comte. Plus d'informations à venir.

