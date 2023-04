Coupe de France : le Nantais Moussa Sissoko rêve de gagner - enfin - une finale

Ce samedi 29 avril, à 21h, c'est la finale de la Coupe de France de foot : le FC Nantes espère bien conserver le trophée remporté l'an passé. Ce succès de mai 2022, le milieu de terrain Moussa Sissoko, 33 ans , ne l'a pas vécu, car l'international français a rejoint Nantes quelques semaines plus tard, à l'été 2022.

Sissoko est un joueur expérimenté : il a été sélectionné à 71 reprise en équipe de France A. Il était d'ailleurs de la finale perdue par les Bleus à l'Euro 2016. Défaite face au Portugal. En club aussi, à Tottenham, il a perdu deux finales (ndlr : Ligue des Champions en 2019 et coupe de la ligue anglaise en 2021) et raté un titre en 2017. Avec Nantes, défaite cet été face au PSG dans le Trophée des Champions. Au total, à cinq reprises, il est passé à côté d'un titre ou d'un trophée

Êtes-vous impatient de jouer ce match ?

"Oui, ça reste un grand événement. Une finale, on n'a pas la chance d'en jouer tous les jours. On passe par un parcours compliqué. Cela reste magnifique à gagner même si je n'ai pas eu la chance d'en gagner, bien que j'en ai joué plusieurs. Mes coéquipiers savent le bonheur que cela peut procurer, car ils l'ont vécu l'an passé. Voilà, on va essayer de revivre la même chose cette année. On sait que cela va être compliqué, mais, on va tout faire pour soulever ce trophée, samedi."

Vous êtes un joueur avec beaucoup d'expérience, vous donnez des conseils à vos coéquipiers ?

"Vous savez, ils ont réussi à le faire l'an dernier, sans ma présence. Après, voilà, je suis là. J'essaie aussi d'apporter mon expérience. Ce n'est pas que sur ce match, c'est durant toute la saison, durant les entraînements aussi. Je vais jouer mon rôle, comme j'ai l'habitude de le faire. Ce n'est pas parce que c'est une finale que je vais changer quoi que ce soit. J'essaie de continuer comme j'ai l'habitude de le faire."

Vous avez plusieurs finales à votre actif, toutes perdues.

"J'ai effectivement eu la chance de faire pas mal de finales, mais malheureusement, je ne les ai pas gagnées. Je suis de retour en France et on me donne la chance de jouer une autre finale, cette fois-ci, face à mon club formateur. On va voir ce qu'il va se passer samedi, mais c'est vrai que ce sera un match particulier. Jouer contre le club qui m'a formé, c'est quelque chose de spécial, mais, samedi soir, il faudra mettre tout ça de côté, durant 90 minutes. On va se concentrer sur le FC Nantes et tout faire pour essayer de remporter le match, et après le match, on reviendra amis."