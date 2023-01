Coupe de France : le Pau FC jouera chez un club de Ligue 1 en 16e de finale

L'aventure du Pau FC en Coupe de France va se poursuivre face à un nouveau club de Ligue 1. Le tirage au sort effectué ce dimanche soir a désigné comme futur adversaire des Jaune et Bleu Lille ou Troyes qui s'affrontent à 20h45. Le match aura lieu à l'extérieur pour le Pau FC, le week-end des 21/22 janvier prochain, soit entre le déplacement à Bastia et la réception d'Annecy pour les footballeurs palois. Au dernier tour les joueurs de Didier Tholot ont éliminé Montpellier , déjà pensionnaire de Ligue 1, au Nouste Camp (2-1). Il y a trois ans, lors de leur dernière qualification à ce stade de la Coupe de France, les Palois avaient croisé et éliminé les Girondins de Bordeaux (3-2 après prolongation) avant de se frotter au PSG en 8e de finale .

Le parcours du Pau FC en Coupe de France cette saison