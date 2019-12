Coupe de France : le Petit Poucet Hombourg-Haut veut créer l'exploit face à l'AJ Auxerre

Auxerre, France

Six divisions séparent l'AJ Auxerre (Ligue 2) et Hombourg-Haut (Régional 3). Le Club Icaunais affronte, au 8e tour de la Coupe de France, le Petit Poucet de la compétition. C'est dans un contexte compliqué en championnat, sept matches sans victoire, que l'AJA se déplace en Moselle. Le match se jouera à 15h ce samedi au stade de la Blies à Sarreguemines. Un stade où l'AJA a déjà joué en décembre 2014 pour un 8e tour aussi. Cette saison là, les Auxerrois avaient atteint la finale au Stade de France (perdu 1-0 contre le PSG).

Un rêve pour le président d'Hombourg-Haut

Depuis le tirage au sort, le président d'Hombourg-Haut est sur un petit nuage : _"_C'est le gros lot en terme d’événement mais surtout d'un point de vue sportif, assure Azad Sanak. C'est une équipe mythique l'AJ Auxerre. Pour moi, même si ce club est actuellement en Ligue 2 ça représente l'immortalité du football. Si j'avais été sur le terrain ça serait pour moi le match de ma vie."

Pour beaucoup de joueurs, c'est le match de leur vie - Le président d'Hombourg-Haut

Azad Sanak veut croire à l'exploit : "je suis un homme de défis et d'exploits donc oui je rêve de l'exploit. Je suis déterminé à concrétiser tous les efforts et le travail fournis, on espère un exploit et _on sait que l’espoir fait vivre_"

Le président d'Hombourg-Haut Copier

Pour Jean-Marc Furlan, Hombourg-Haut c'est plus du niveau N3

Jean-Marc Furlan qualifie, comme souvent, cette rencontre de "match menace" : "On a fait observer cette équipe d'Hombourg-Haut, elle n'a rien à voir avec une équipe de R3. Ils sont sur 14 victoires, il faut se mettre dans la tête que c'est plus une équipe de N3. Elle ressemble à Chambly il y a 7 ou 8 ans. Dans ce match-là, on peut passer pour des imbéciles et on en a conscience, surtout qu'on traverse une période compliquée en championnat (7 matches sans victoire).

"la priorité c'est le championnat" Jean-Marc Furlan Copier

Les absents

Hamza Sakhi est malade, Alexandre Coeff a une "petite douleur au genou depuis deux jours" selon l’entraîneur de l'AJA. Rémy Dugimont est blessé aussi.