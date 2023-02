Coupe de France : le petit Poucet, Vierzon ne veut pas se faire croquer par Grenoble

Au tour précédent, le VFC a éliminé (aux tirs au but) Le Puy en Velay (National), une équipe là encore supérieure, sur le papier... Autant dire que les Vierzonnais y croient d'autant que ce sera au stade de Brouhot, qui pourra accueillir 2.000 spectateurs.

Un grand maillot disposé par la mairie sur un rond point de la ville (également aux abords de l'espace Rollinat. © Radio France - Michel Benoit

Un grand maillot rouge et blanc a remplacé le vélo du tour de France sur le rond-point en haut de l'avenue de la République, Vierzon se pavoise aux couleurs du VFC, avec des ballons dans les vitrines. Cette supportrice a acheté trois écharpes rouges et blanches : " Pour mon fils, mon neveu et mon mari qui iront au stade. Il faut y croire. Ca fait du bien au moral cette belle aventure. Quoiqu'il arrive, on aura un peu rêvé et ça peut continuer encore."

Certains commerces de Vierzon ont adapté leur décoration © Radio France - Michel Benoit

Christian et Bruno sont encore plus catégoriques : " On est déjà en quarts de finale. On joue à domicile, ce sera un avantage. On avait été un peu déçu de ne pas affronter une grosse équipe de ligue 1, lors du tirage, mais aujourd'hui avec le recul, on se dit qu'on a une chance ! Après tout, on a battu Le Puy, au tour précédent. Certes, aux tirs au but, mais ils avaient éliminé Nice en ligue 1. Donc tout est possible contre Grenoble."

Foot et culture peuvent faire bon ménage à Vierzon © Radio France - Michel Benoit

L'attaquant David N'Guessan va évidemment tout donner : " La différence se fera peut-être sur l'envie. On a envie de jouer et de se montrer. " D'autant qu'il y aura quelques émissaires de clubs dans les tribunes.

Davy Merabti, entraîneur du VFC © Radio France - Michel Benoit

Est-ce que ce sera suffisant contre le quatrième de ligue 2 ? L'entraîneur Davy Merabti ne s'enflamme pas : " Je dirai qu'on a peut-être 20 % de chance de s'imposer. C'est vrai, la victoire en championnat le weekend dernier nous fait beaucoup de bien et nous relance. A nous d'emmener le public et ensuite, c'est lui qui nous portera."

Thierry Pronko, président du VFC © Radio France - Michel Benoit

Le président ne réalise pas encore la portée de cette épopée qui change un peu l'image de Vierzon : " J'ai de la famille partout en France " détaille Thierry Pronko." Mes neveux me disent, Tonton, on parle partout de Vierzon, mais on a du mal à imaginer la portée de cette aventure. L'objectif, c'était un sixième tour, c'est du bonus maintenant. L'exploit, on l'a déjà réalisé. C'est vrai que Vierzon est parfois mal considéré. J'ai encore vu un film où le personnage était muté à Vierzon comme punition, ça me fait rigoler. Moi, je suis très fier de mes joueurs et de la ville."

Coup d'envoi de la rencontre à 18H15. Soirée spéciale sur France Bleu Berry, à partir de 17H45.