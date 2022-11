Coupe de France : le portier de Bergerac affronte Niort, son ancien club dans les gants du petit poucet

Enzo Pauchet s'en souvient encore. 5 janvier 2019, le soleil du soir brille sur le stade Rongiéras, il est sur le banc, gardien remplaçant pour les Chamois Niortais, à voir son équipe cinquième de Ligue 2 à l'époque prendre un rouge, s'énerver, et finir par se faire sortir, deux buts à un, par un club de N2. Ce vendredi 18 novembre, il sera dans les cages du Bergerac Périgord FC pour affronter son ancien club , pour le huitième tour de la Coupe de France de football. Cette fois, dans les gants du petit poucet.

Ce match, le jeune gardien de 25 ans s'en souvient encore : "Première frustration de Coupe de France, comme quoi il n'y a pas de petits et de grands, tout peut arriver. Je me souviens d'un mood un peu spécial après, la semaine qui a suivi, mais au final ça sert. On se dit : je ne veux plus que ça arrive. Chaque fois qu'on affronte un club en coupe, que ce soit du district, n'importe quoi, on se donne à fond pour ne pas avoir de regret".

"Le souvenir que j'ai gardé, c'est comment Patrick de Lorraine criait"

Enzo Pauchet, passé enters et Angoulême, en a gardé un souvenir impérissable du Périgord, celui de Patrick de Lorraine, le speaker légendaire de Bergerac et ses costumes nacrés à paillettes : "Ca avait été un running gag entre nous sur le banc, on se demandait qui était ce gars qui criait, criait, criait dans nos oreilles. Quand je suis arrivé ici, je le connaissais déjà de par ce match. Le souvenir que j'ai gardé, c'est comment Patrick criait".

Enzo Pauchet est venu à Bergerac pour être gardien n°1. Avoir du temps de jeu. Ce vendredi soir, dans le stade de Campréal, il sera dans les habits du petit poucet qui n'a pas grand chose à perdre. Peut-être pas la pire des places, quand on sait que les Chamois niortais végètent à l'avant-dernière place de Ligue 2.