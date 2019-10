Coupe de France : le programme complet du 6e et dernier tour régional pour les footballeurs francs-comtois

Besançon, France

Et au bout, il y aura la Ligue 2, pour les clubs amateurs qualifiés à l'issue du 6e tour de la Coupe de France de football qui se dispute tout ce week-end (26 et 27 octobre) ! Comme tous les ans, les équipes professionnelles de L2 - et notamment le FC Sochaux-Montbéliard - feront leur entrée en lice lors du 7e et prochain tour (16 et 17 novembre).

9 équipes franc-comtoises parmi les 16 de la grande région encore en course au 6e tour

Et pour ce 6e et dernier tour exclusivement régional, ils ne sont plus que 16 rescapés de la Ligue Bourgogne Franche-Comté. Dont 9 francs-comtois.

Jura-Sud (National 2) et le Besançon Football (National 3) s'affrontent, ce samedi soir, dans un duel de pensionnaires du championnat de France amateur. Alors que les 7 autres (ASM Belfort, Racing Besançon, Jura Dolois, Lons-le-Saunier, FC 4 Rivières 70, Grandvillars, Belfort Sud) défieront des Bourguignons.

Le programme complet du 6e tour de la Coupe de France en Bourgogne Franche-Comté

samedi (26 octobre)

15h : ASM Belfort (N2) - Louhans-Cuiseaux (N2)

15h : Gueugnon (N3) - Racing Besançon (N3)

18h : Jura-Sud (N2) - Besançon Football (N3)

18h : Jura-Dolois (N3) - Montceau (N3)

18h : Lons-le-Saunier (Régional 1) - Is-Selongey (N3)

dimanche (27 octobre)