Coupe de France : le programme des quarts de finale

Les quarts de finale de la Coupe de France débutent se tiennent mardi 28 février et mercredi 1er mars

C'est à l'Olympique lyonnais que revient la charge d'ouvrir le bal des quarts de finale de la Coupe de France. Mardi, les Gones reçoivent Grenoble avec la certitude que leur meilleure chance de qualification pour une Coupe d'Europe la saison prochaine passe par une victoire en Coupe de France, synonyme de ticket direct pour la Ligue Europa.

ⓘ Publicité

Neuvièmes de Ligue 1, les joueurs de Laurent Blanc sont à trois victoires d'un sixième titre dans cette épreuve, qu'ils cherchent depuis 2012. La première étape, en quart de finale, est sûrement la plus simple, face à l'un des trois clubs de Ligue 2 encore en lice, Grenoble. Le GF38 est sur une mauvaise pente en deuxième division, avec deux nuls et une défaite lors de ses trois derniers matches. Et il n'a toujours pas affronté le moindre club de l'élite dans son parcours.

Marseille face à Annecy

Autre favori pour le trophée et tombeur du Paris Saint-Germain en huitième de finale, l'OM accueille lui aussi un pensionnaire de Ligue 2, mercredi (21h00). Annecy, 10e en L2, n'a clairement pas l'effectif pour rivaliser avec l'armada d'Igor Tudor, mais l'OM a laissé quelques plumes dimanche soir lors du classique perdu 3 à 0 contre le PSG.

Le seul choc entre clubs de Ligue 1 oppose mercredi (18h15) Nantes, tenant du titre, à Lens, 4e du Championnat.

Cette revanche, dix jours après la victoire lensoise à Bollaert en L1 (3-1), se déroulera sans spectateurs, la faute à une sanction disciplinaire qui remonte à la dernière finale de Coupe entre les Canaris et Nice, au Stade de France (1-0). Condamné à un match à huis clos, Nantes ne l'a toujours pas purgé car les Canaris ont joué tous leurs matches à l'extérieur jusque-là.

Toulouse sera également opposé à Rodez (L2) en quart de finale, mercredi à 18h45.

loading