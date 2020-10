Coupe de France : le programme du 5e tour en Loire et Haute-Loire

Le cinquième tour de la Coupe de France a lieu ce week-end. Cinq clubs de la Loire et six clubs de Haute-Loire sont encore en course. "Demandez l'programme" !

On commence doucement à prendre de l'altitude. Ce samedi 19 et ce dimanche 20 octobre a lieu le cinquième tour de la Coupe de France de football. 11 clubs Ligériens et Altiligériens peuvent prétendre à un 6e tour.

Loire

Toutes les rencontres concernant les clubs de la Loire auront lieu ce dimanche à 14h30. Le Roannais Foot 42 devait à la base recevoir Echirolles le samedi à 19 heures mais la rencontre a été inversée à cause de l'arrêté préfectoral sur le Roannais interdisant l'usage des vestiaires. Echirolles, dans l'agglomération grenobloise est concerné par le couvre-feu. Il ne pouvait donc pas accueillir la rencontre en soirée.

Il y a également eu inversion dans les derbys Loire - Haute-Loire entre le FC Roche Saint-Genest et le FC Velay et US Monistrol face à AS Parc Roanne.

US Feurs (R1) – Sud Lyonnais Foot (R2)

– Sud Lyonnais Foot (R2) FC Echirolles (R1) – Roannais Foot 42 (R2)

FC Velay (N3) – FC Roche Saint Genest (R2)

– US Monistrol (R2) – AS Parc Roanne (R3)

– AS Saint Donat (R3) – Andrézieux Bouthéon FC (N2)

Haute-Loire

Le samedi :

Aurillac (N3) – Blavozy (R1) à 18h00

à 18h00 Issoire (R2) – Le Puy Foot (N2) à 19h00

Le dimanche, toutes les rencontres à 14h30 :