Retrouvez l'intégralité du programme et des résultats des 16e de finale. Pour la première fois depuis le début de la compétition, les clubs amateurs et professionnels s'affrontent ce week-end. Deux "Petits Poucets", évoluant dans l'équivalent de la 6e division, sont toujours en lice.

Coupe de France : le programme et les résultats des 16e de finale

Dès vendredi, la Coupe de France se poursuit avec les 16e de finale. En raison de la nouvelle organisation de la compétition pour cause de pandémie, les clubs amateurs et professionnels se rejoignent pour la première fois du tournoi. La répartition des équipes a été divisées en quatre zones géographiques, afin de limiter les déplacements des équipes à cause de l'épidémie de coronavirus.

à lire aussi Canet - Marseille : entre joie et frustration pour les Canétois

17 clubs amateurs sont qualifiés, dont les niveaux vont de la Régionale 1 (ancienne division d'honneur) à la Nationale, ainsi que 15 clubs professionnels (Ligue 1 et 2). Les deux plus petites équipes sont l'US Montagnarde, club d'Inzinzac-Lochrist dans le Morbihan évoluant en Régionale 1 (l'équivalent de la 6e division), qui sera opposé à Saumur (Nationale 3), et le Club Franciscain, club de Le François évoluant en régionale 1 Martinique, qui sera opposé à Angers (Ligue 1). En cas de victoire, il pourrait devenir le premier club d'Outre-mer à atteindre les 8e de finale.

Parmi les clubs de l'élite, le leader du championnat Lille se rend en Corse pour affronter le Gazélec Ajaccio, retombé au quatrième échelon national (N2) après avoir été un éphémère pensionnaire de L1. L'OM, battu mercredi par les Lillois en championnat (2-0), ira à Perpignan pour affronter Canet-en-Roussillon, autre équipe de N2. Les Marseillais tenteront d'offrir un billet pour les 8e de finale à leur nouvel entraîneur argentin Jorge Sampaoli, attendu la semaine prochaine sur le banc olympique après la "septaine" sanitaire imposée, à son arrivée en France.

Samedi, Lens se déplacera chez le Red Star (N1) en région parisienne tandis que Lyon recevra Sochaux, actuel septième de Ligue 2. Deux rencontres seulement mettront aux prises des formations de Ligue 1 : le Paris SG rend visite à Brest samedi, et l'AS Monaco se déplace à Nice lundi pour derby azuréen à huis clos, comme partout ailleurs.