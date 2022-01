Coupe de France : le programme et les résultats des 16e de finale

A l'occasion des 16e de finale de la Coupe de France, ces 2, 3 et 4 janvier, Lens et Lille s'affronteront mardi devant un public restreint. Le PSG se déplace à Vannes et Marseille à Chauvigny. Nice est déjà qualifié pour les 8e de finale après l'élimination du Paris FC et de l'OL par pénalité.