Coupe de France : le programme et les résultats des 32e de finale

Retrouvez l'intégralité du programme et des résultats des 32e de finale de la Coupe de France. A partir de mardi, les équipes de Ligue 1 entrent dans la compétition, un mois plus tard que prévu en raison d'une saison perturbée par le Covid 19.

Malgré l'épidémie de coronavirus, la Coupe de France fait de la résistance et a bien lieu en ce moment. A partir de mardi, les 20 clubs de Ligue 1 entrent dans la danse et vont disputer les 32e de finale dans une voie de la compétition pour l'instant réservée aux équipes professionnelles. Les "petits" et "gros" clubs se retrouveront à partir des 16e de finale, à l'issue d'un tirage au sort global.

La Ligue 1 rejoint la compétition un mois plus tard que par rapport à d'habitude, coronavirus oblige. Tandis que les clubs amateurs ont eu le feu vert des autorités pour reprendre la compétition à partir du 30 janvier dernier.

Le nouveau format de la Coupe de France 2020-2021 - FFF

Qui pour succéder à Paris ?

Ce mardi, trois clubs de Ligue 1 ouvrent le bal et vont affronter des équipes de Ligue 2 : Reims - Valenciennes (L2), Lorient - Paris FC (L2) et Lyon - AC Ajaccio (L2). Mercredi, la gros du contingent de Ligue 1 se lance dans la compétition avec notamment le Paris SG, tenant du titre, qui se déplace à Caen (L2), l'Olympique de Marseille à Auxerre (L2) ou encore Monaco à Grenoble (L2).

La moitié des clubs de Ligue 1 s'affrontent entre eux, comme l'actuel leader du championnat Lille en déplacement à Dijon, Nantes - Lens, Strasbourg - Montpellier ou Nîmes - Nice. Enfin, jeudi, les deux dernières affiches de ces 32e de finale opposent Sochaux (L2) à Saint-Etienne, puis Angers à Rennes.

Les quinze clubs professionnels vainqueurs se retrouveront en 16e de finale, les 6 et 7 mars prochains. Ils affronteront les 17 heureux élus de la voie des amateurs et clubs de National 1 qui sortiront vainqueurs du 8e tour entre eux, qui se déroulera les 13 et 14 février. Ces deux voies séparées et inédites ont été mises en place en raison de la situation sanitaire qui a longtemps provoqué l'interruption du football amateur. Côté Outre-Mer, le Club Franciscain de la Martinique est déjà qualifié pour les 16es de finale.

Le programme des 32es de finale (voie des professionnels) :

Mardi 9 février

(18h30) Reims - Valenciennes (L2)

(18h30) Lorient - Paris FC (L2)

(21h00) Lyon - AC Ajaccio (L2)

Mercredi 10 février

(14h45) Bordeaux - Toulouse (L2)

(14h45) Grenoble (L2) - Monaco

(14h45) Strasbourg - Montpellier

(14h45) Auxerre (L2) - Marseille

(14h45) Nantes - Lens

(17h00) Brest - Rodez (L2)

(17h00) Nîmes - Nice

(17h00) Amiens (L2) - Metz

(19h00) Dijon - Lille

(21h05) Caen (L2) - Paris SG

Jeudi 11 février

(18h45) Sochaux (L2) - Saint-Etienne

(21h00) Angers - Rennes

Le programme du 8e tour (voie des amateurs) :

Samedi 13 février (13h30)

Lambres-lez-Douai (R1) - Boulogne (N1)

Saint-Brieuc (N1) - Saint-Malo (N2)

Orléans (N1) - Romorantin (N2)

Vénissieux (R1) - Anneçy (N1)

Quevilly (N1) - Rouen (N2)

Dimanche 14 février (13h30)

Chamalières (N2) - Andrézieux (N2)

Rumilly Vallières (N2) - Saint-Priest (N2)

US Montagnarde (R1) - Dinan-Léhon (N3)

Locminé (N3) - Guichen (R1)

Saint-Omer (N3) - GFC Ajaccio (N2)

Bischheim (R1) - Schiltigheim (N2)

Saint-Méziéry (R1) - Sedan (N2)

Feurs (R1) - Le Puy (N2)

Amnéville (N3) - Prix-lès-Mézières (N3)

Haguenau (N2) - Saint-Louis Neuweg (N3)

Aire-sur-la-Lys (R2) - Amiens (N3)

Steenvoorde (R1) - Beauvais (N2)

Loon-Plage (R1) - Arras (R1)

Saint-Zacharie-Nans-les-Pins (R1) - Aubagne (N2)

Niort Saint-Liguaire (R1) - Alès (N3)

Lège-Cap-Ferret (N3) - Bayonne (N3)

Mérignac-Arlac (N3) - Poitiers (N3)

Saint-Clément Montferrier (R1) - Canet-Roussillon (N2)

Fabrègues (N3) - Castelnau-le-Crès (R1)

Saint-Brice (R1) - Drancy (N3)

Besançon (N3) - Mâcon (R1)

Louhans Cuiseaux (N2) - Fleury (N2)

Gonfreville (R1) - Châteaubriant (N2)

Dimanche 21 février (13h30)

Créteil (N1) - Red Star (N1) ou Bobigny (N2)

Elan Gorges (R2) ou Sablé (N3) - Saumur (N3)

Les Herbiers (N2) - Saint-Philibert (N3) ou Laval (N1)