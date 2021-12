Coupe de France : le programme et les résultats des 32e de finale

L'élite du football français dans l'arène. A partir de jeudi, les clubs de Ligue 1 entrent en lice avec les 32es de finale de la Coupe de France. C'est à Strasbourg que revient l'honneur de disputer le premier match (21h) face à Valenciennes (L2). Vendredi, ce sera au tour de Lyon d'affronter un autre club de Ligue 2 : Paris FC.

La journée de samedi sera marquée par un choc 100% Ligue 1 et 100% Breton : Rennes contre Lorient. Pour les autres clubs de l'élite, le tirage au sort a été plutôt clément. La Paris SG, tenant du titre et club le plus sacré de la compétition. (14 trophée) clôturera le week-end avec la réception dimanche des modestes nordistes de Feignies-Aulnoye, évoluant en National 3 (5e division). Le match aura lieu à Valenciennes et toutes les place se sont vendues en moins de deux heures vendredi dernier.

Parmi les autres affiches déséquilibrées figure le déplacement de Clermont sur la pelouse de Chemin Bas d'Avignon, club nîmois de Régional 2 (7e division), l'un des trois Petit Poucet des 32es de finale. La rencontre se jouera au stade des Costières samedi (13h45).

Opposé au Cannet-Rocheville (N3), l'Olympique de Marseille ne craindra pas de périlleux déplacement : le match a été programmé au stade Vélodrome, dimanche (13h45), faute de stade déniché par le club de 5e division, dont l'enceinte n'était pas homologuée pour la rencontre.

Le tirage au sort des 16es de finale aura lieu dimanche à 20h20.

Le programme des 32es de finale:

