Coupe de France : le programme et les résultats des quarts de finale

Pour les quarts de finale de la coupe de France, le Petit Poucet Avranches recevra le PSG, Angers recevra Bordeaux, Lille affrontera Monaco et Fréjus-Saint Raphaël, qui joue en nationale, affrontera Guingamp. Les matches se dérouleront les 4 et 5 avril.

Après les huitièmes de finale qui se sont joués jusqu'au jeudi 2 mars, le tirage au sort a permis de finaliser le programme des quarts de finale de la Coupe de France de foot, qui seront disputés les 4 et 5 avril:

Le programme des matches :

Avranches (D3) - Paris SG (L1)

Angers (L1) - Bordeaux (L1)

Monaco (L1) - Lille (L1)

Fréjus-Saint Raphaël (D4) - Guingamp (L1)

Lille face à Monaco, le PSG face au Petit Poucet Avranches

Jeudi soir, c'est Lille qui s'est qualifié le dernier pour les quarts, grâce à un but du portugais Eder, inscrit à l'ultime minute du match face aux amateurs de Bergerac. Début avril, la partie sera plus ardue pour le LOSC qui devra se déplacer sur le terrain de Monaco, leader actuel de la L1. Le Paris-Saint-Germain, qualifié face à Niort (2-0) mercredi soir, jouera contre l'équipe normande d'Avranches (Nat), qui a sorti Strasbourg en huitième aux tirs au but.