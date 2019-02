COUPE DE FRANCE - Le PSG encore dans le dernier carré

Paris, Île-de-France, France

Quadruple tenant de la Coupe de France, le Paris Saint-Germain n'est plus qu'à un match d'une nouvelle finale au Stade de France. Le club de la capitale a validé facilement son billet pour les demi-finales mercredi soir au Parc des Princes en dominant le Dijon FCO 3 buts à 0.

Un doublé pour Di Maria

Les Dijonnais n'ont jamais réellement pu espérer une autre issue, tant les Parisiens ont démarré la partie tambour battant. Angel Di Maria ouvrait le score dès la 8e minute, et doublait la mise vingt minutes plus tard. Après avoir laissé passer l'orage, les Bourguignons montaient d'un cran mais sans jamais parvenir à inquiéter véritablement Gigi Buffon.

Choupo passeur et récupérateur

En seconde période, Paris conservait la mainmise sur le jeu et c'est Thomas Meunier qui transformait une offrande d'Eric Maxim Choupo-Moting dans la surface (77e). Titularisé en pointe, l'international camerounais devra se contenter de cette passe décisive, sa seconde de la saison. Mais s'il reste désespérément muet devant le but, "Choupo" s'est aussi distingué par un bon travail de remise en pivot, et plusieurs ballons récupérés au milieu de terrain. Kylian Mbappé, préservé, est resté sur le banc comme Daniel Alves.

Le tirage au sort des demi-finales aura lieu jeudi à partir de 20h sur France 3. Cette qualification va surcharger un peu plus le calendrier parisien du printemps, en attendant le verdict des huitièmes de finale de la Ligue des Champions mercredi 6 mars. Le prix à payer pour un club qui veut tout gagner.