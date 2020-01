Coupe de France : le PSG se qualifie logiquement pour les 16e de finale face à Linas-Montlhéry

Paris, France

Retour en douceur après la trêve pour les Parisiens qui se sont qualifiés pour les 16e de finale de la Coupe de France. Sans Neymar, Mbappé, Icardi, le PSG s'est logiquement imposé 6-0, ce dimanche, face aux amateurs de Linas-Montlhéry. Le stade Robert-Bobin de Bondoufle, dans l'Essonne affichait complet pour cette rencontre qui a opposé le leader de la Ligue 1 au petit poucet francilien qui évolue en Régional 1, l'équivalent de la 6e division.

Les amateurs en vie jusqu'à la 30e minute

Paris a mis du temps à trouver le fond des filets des Linois agressifs et appliqués. Les amateurs ne voulaient pas être ridicules et ils ont tenu face à un PSG un peu trop relâché. Colin Dagba s'est montré bouillant sur son côté droit et offre le premier but au jeune Adil Aouchiche. Cavani, El Matador, a doublé la mise à la 41e sur une contre-attaque menée dans la foulée d'un arrêt de Sergio Rico sur un penalty tiré par Issa Cissé.

Le PSG déroule en seconde période

Au retour des vestiaires, les Parisiens se font surprendre par l'envie des amateurs mais remettent rapidement le pied sur le ballon. Cavani s'offre un doublé à l'heure de jeu avant de voir Pablo Sarabia inscrire deux nouveaux buts. En fin de match, Eric Choupo-Motting inscrit le 6e but Rouge et Bleu. Les Linois n'ont pas été ridicule, grâce surtout à leur gardien, Ali Lutumba, auteur d'un match phénoménal , malgré les six buts encaissés.

La coupe de la Ligue avant le retour de la Ligue 1

Les hommes de Thomas Tuchel vont devoir enchaîner, dès mercredi, avec la réception de Saint-Étienne en quart de finale de la Coupe de la Ligue avant de recevoir, à nouveau, dimanche soir, Monaco pour la 20e journée de Ligue 1. Le mois de janvier promet d'être très dense pour les footballeurs Rouge et Bleu.