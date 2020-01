Coupe de France : le PSG se qualifie dans la douleur pour les huitièmes de finale

Paris s'est imposé, ce dimanche, sur la pelouse de Lorient. Les Rouge et Bleu l'emportent 1-0 et se qualifient pour les 8e de finale de la Coupe de France

Paris, France

Le PSG s'est imposé, ce dimanche, en 16e de finale de la Coupe de France. Un succès 1-0 sur la pelouse de Lorient, face à des Merlus qui jouent le haut de tableau en Ligue 2. Mise à part le ticket pour le tour suivant, pas grand chose à retenir de la prestation des Parisiens.

Une première indigeste

Face à un bloc très resserré mis en place par les Merlus, les Parisiens ont longuement butté sur une défense solide tout au long de la première période. Pour ne rien arranger, les Rouge et Bleu se sont montrés peu appliqués dans les transmissions et peu inspirés dans les derniers mètres. Avec huit absents au départ, Paris a livré les pires 45 premières minutes d'un match depuis le début de la saison.

Sarabia en sauveur

Au retour des vestiaires, Paris n'a pas vraiment changé de visage, mais les Bretons ont commencé à fatiguer. Il a fallu attendre la 80e minute et la passe magique du capitaine Thiago Silva pour la tête de Pablo Sarabia qui crucifie Paul Nardi aux six mètres. Paris n'aura finalement pas eu besoin de Neymar et Mbappé et rentre dans la capitale avec la qualification et surtout sans blessures.

Pour une place en finale

Paris a maintenant rendez-vous pour une place en finale de la Coupe de la Ligue. Les footballeurs de la capitale sont attendus du côté de Reims, mercredi soir, pour la dernière marche de la compétition avant le Stade de France. Une affiche à vivre, là encore, en direct et en intégralité sur France Bleu Paris.

Le fil de la rencontre face aux Merlus